أكل اللحوم يراود أطفال غزة في أحلامهم والحصول على دجاجة مجمدة يظهر سعادة التخلص من طعم المعلبات

غزة – “القدس العربي”:

لم يعد الحديث عن الحلم بطعام طيب المذاق، كما كانت غزة تشتهر قبل الحرب، مجرد جملة، تستخدم للتشبيه عن الحال الذي وصل إليه سكان القطاع جميعا، وعددهم يفوق الـ 2.2 مليون نسمة، بأطفالهم ورجالهم ونسائهم وشيوخهم، بل أصبح حقيقة قائمة، يؤكدها الأهالي.

وإن كان أمر الحصول أو تجهيز وجبة طعام بمذاق جيد، صعبا في مناطق قطاع غزة الشمالية، وهي المناطق التي تبدأ من منطقة شمال وادي غزة، حتى الحدود الشمالية للقطاع مع دولة الاحتلال، فإن الوضع في وسط وجنوب القطاع ليس بالأفضل حالا، فكلا السكان في المنطقتين يعانون بدرجات متفاوتة من نقص أصناف الطعام ومن رداءة وسوء جودته.

أكل بلا طعم

وتقول سلمى عابد النازحة التي تقيم في وسط قطاع غزة لـ “القدس العربي”، هي وأسرتها التي تركت مدينة غزة في الأسبوع الثاني لبدء الحرب، ولم تعد تعلم شيئا عن منزلها في شمال القطاع، إن كل مكونات الطهي فقدت، ولم تعد تستخدم إلا ما تيسر منها، بعد أن كانت هذه السيدة كباقي سيدات غزة، تملك في مطبخها أواني جيدة التصنيع، وقد خصصت كل واحدة منها لنوع من الطهي، فمنها من كان مخصصا لطهي الخضار وأخرى للحوم وثالثة للأرز، علاوة عن أوان أخرى كانت مخصصة للفرن الذي يعمل بالغاز.

وفي هذا الوقت تقول سلمى إن أسرتها لا تملك سوى طنجرتين للطبخ، اشترتهما من سوق تباع فيه الأدوات المنزلية المستخدمة، وتضعهما برفقة الأطباق والأكواب المخصصة لشرب الشاي أو الماء، في ركن مخصص لها في خيمة نزوحها بمدينة دير البلح وسط القطاع، وتقول هذه السيدة إنها تحافظ جيدا عليها، لمعرفتها بعدم القدرة على شراء غيرها فيما لو تلفت أو تحطمت تلك الأواني والأكواب، وتوضح أن هذه الأواني تطلبها جاراتها في بعض الأوقات، لتحضير طعام أسرهن، لعدم امتلاكهن حجم طنجرة الطبيخ الكبيرة، حيت يكون الطعام عبارة عن الشوربات، التي تجهز من المواد المعلبة التي تتسلمها أسر النازحين من مؤسسات اغاثية دولية.

وتضيف هذه السيدة وقد شاركتها أخت زوجها وهي شابة في بداية العشرينات الرأي، أن غلاء أسعار اللحوم في حال توفرت، وارتفاع أثمان الخضار الرئيسة، جعلها تلجأ كغيرها من ربات المنازل إلى البدائل، وتعتمد بالأساس على الطعام المعلب الذي يوزع عليهم من قبل المؤسسات الاغاثية، فتقول إنها باتت تضع بعض الخضار، مع بعض البقوليات المعلبة، لتصنع منها قدرا من الشوربة، وهي وجبة تضطر معها لتقطيع الخبز، وسكب تلك الشوربة عليه في صينية كبيرة، ليصبح عبارة عما يعرف في غزة حاليا باسم “فتة الخضار”، وهو مصطلح عرفه السكان فقط وقت الحرب، حيث كان اسم “الفتة” مرتبطا سابقا باللحوم سواء البيضاء أو الحمراء.

حلم أكل اللحوم

ولم تكن خيمة النازحة أسماء مصلح بعيدة عن مكان إقامة سلمى، غرب مدينة دير البلح، حيث التقتها “القدس العربي”، وسألتها عن وضع الطعام وتجهيزه في هذه الأوقات، لترد بالقول “أصبح الطبيخ أصعب إشي عند النساء”، هذه السيدة الثلاثينية التي لم تكن تعرف سابقا كيف يطهى الطعام على مواقد النار، باتت خبيرة حاليا في إشعال النار، وتجهيز الطعام أو الشاي والقهوة، لكنها أرادت أن تصف حالها وحال باقي الأسر التي تكابد مشقات الحرب والنزوح، وقالت “شوف كيف شكل الطنجرة”، وقد تبدل لونها الذي كان يميل للبني الغامق، إلى اللون الأسود بسبب النار، وتؤكد أنها تجهز الطعام بأقل الإمكانيات، وبدون توفر البهارات المخصصة له، مما يفقده كما قالت جارتها في النزوح سلمى طعمه المميز.

هذه السيدة وبسبب غلاء كميات اللحوم البيضاء التي تصل مجمدة إلى قطاع غزة، وعدم وجود المال الكافي لشرائها، تقول إن أطفالها لم يتذوقوا اللحوم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتروي قصتها مع هذا الوضع الصعب وتقول “بنتي (ابنتي) صحت في أحد الأيام من النوم، وقالتلي (قالت لي) إنها حلمت خلال نومها إنها تأكل لحمة”، وقالت هذه السيدة وقد بدت معالم الحزن تظهر أكثر على وجهها، إنها في ذلك اليوم بكت بشدة، على ما وصلت إليه احوالهم.

ويؤكد الدكتور أيمن مطر، ويعمل كطبيب عام أن سوء التغذية والاعتماد على المعلبات أو البقوليات، بات واضحا على الكبار والصغار على حد سواء، لافتا إلى أن الجميع في غزة يعانون من الهزل وعدم القدرة على الحركة بالشكل المطلوب.

ويشير هذا الطبيب لـ “القدس العربي”، إلى أن استمرار هذا الوضع، سيكون له مخاطر كبير جدا، لافتا إلى أن هذه المخاطر لن تكون آنية فقط، حيث فقد الكثير من الأطفال والمسنين حياتهم جوعا، بل سيكون له أثر مستقبلي على الناجين من الحرب، بإصابتهم بأمراض خطيرة، حيث يقول إن جسم الانسان يحتاج إلى الكثير من الأطعمة للاستفادة منها في النمو وبناء الخلايا، ويوضح أنه لم يمر عليه طفل يصل إلى العيادة لتلقي العلاج، إلا وظهرت عليه علامات فقدان الوزن.

ويقول أبو حسن، وهو نازح من مدينة رفح، ويقيم على الأطراف الفاصلة بين مدينتي خان يونس ودير البلح، إن أسرته التي طهت قبل أيام لحما مسلوقا، حصلت عليه كمساعدة غذائية وزعتها مؤسسة إغاثة، لم تكن قد تذوقت اللحم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ويضيف لـ “القدس العربي”: “قلة الإمكانيات المتوفرة سابقا، أجبرتنا على طبخ اللحم مسلوقا إلى جانب القليل من الأرز”.

وكان هذا الرجل قد أشار إلى أن أبناءه سواء الصغار والكبار منهم، لم يكن يألفوا أكل اللحم مسلوقا، وكانوا يفضلونه مجهزا في الفرن مشويا أو مفروما، غير أن ظروف الحياة الحالية، جعلتهم بعد تذوق اللحم، يقولون إنه الأفضل من ناحية المذاق، بعد أسابيع من تناول اللحم المعلب أو الخضار المطهوة بطريقة غير لذيذة.

فرحة الحصول على دجاجة

لكن رغم ذلك ظهر أطفال في لقطات مصورة أعدتها أسرهم، وهم يبدون فرحهم بحصول أسرهم على دجاجة واحدة، حتى إن إحدى ربات المنازل صورت طفلها وهو يحمل الدجاجة، وهي تخيره ما بين طهيها مسلوقة أو مشوية وفي كل مرة كان يرد والابتسامة تعلو وجهه بالموافقة.

وتقول سالي الشابة العشرينية وتقطن غرب مدينة غزة، التي تواصلت معها “القدس العربي”، إن وضع الطعام هناك سيئ للغاية، وباتت معظم الأسر تعتمد على الخبز فقط، وتقول إن أطفالها كثيرا ما يسألونها عن طعام جديد، فتقف عاجزة وتحاول إقناعهم بأكل المعلبات، وتقول “الأولاد في كتير مرات ما بياكلوا (لا يأكلون) إلا لما يجوعوا على الآخر”.