أكياس جثث وركام في مستوطنات إسرائيلية بعد أيام على هجوم حماس

مستوطنة بئيري: بين منازل ملطّخة بالدماء وأكياس جثث منتفخة، ما زالت آثار الهجوم المباغت لعناصر حركة “حماس” على تجمّعات استيطانية في جنوب الأراضي المحتلة جليّة فيما يحشد جيش الاحتلال قوّاته على الحدود مع غزة.

تعد الجثث المكوّمة عند مدخل مستوطنة بئيري على بعد أقل من خمسة كيلومترات عن الحدود شاهدا على الأحداث التي وقعت داخل المستوطنة المغلقة ببوابات والتي اجتاحها عناصر حماس السبت حيث قتلوا أكثر من مئة من قاطنيها، وفق الجيش.

وأفاد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دورون سبيلمان بأن “الدمار هنا هائل تماما”.

تشير تلّات الركام الناجمة عن انهيار المنازل إلى شراسة القتال الذي دار بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وعناصر حماس الذين أسفر هجومهم على جنوب الأراضي المحتلة عن مقتل 1200 شخص، بحسب مسؤولين.

وخارج أحد المنازل، تظهر آثار الدمار واضحة إلى جانب مخازن رصاص المتروكة.

توفّر عدّة شواء وصندوق تبريد مرميين بجانب كومة من الركام لمحة عمّا كانت عليه الحياة داخل المستوطنة الريفية.

ووُضعت أكياس بيضاء اللون تحتوي على الجثث خارج المنازل بانتظار جمعها وسيتم نقلها لإجراء اختبارات الحمض النووي، وفق ما أفاد جيش الاحتلال.

وقال سبيلمان “الوضع صعب جدا بالنسبة لنا. ما زلنا لا نعرف من رهينة ومن قُتل”.

وناشدت عائلات في أنحاء إسرائيل الحصول على معلومات عن أقاربها المفقودين، فيما يقدّر بأن حولي 150 شخصا خُطفوا ونُقلوا إلى غزة.

حشد القوات

وبينما انسحب عشرات العناصر إلى الجيب الفلسطيني الخاضع لسلطة حماس منذ العام 2007، قالت إسرائيل إن قواتها قتلت حوالي 1500 مقاتل على أراضيها.

وفي مستوطنة بئيري وأماكن أخرى قرب حدود غزة، شاهد مراسلو فرانس برس الأربعاء جثث المقاتلين المتحللة.

وقال سبيلمان لدى سؤاله عن الجثث المكوّمة عند مدخل المستوطنة “تتمثّل أولويتنا بالتأكيد بتغطية وجمع ونقل جميع الإسرائيليين وبعد ذلك، سنقوم بالأمر ذاته مع الإرهابيين”.

وتوقّفت شاحنتان من نوع “تويوتا” تحملان لوحتين فلسطينيتين قرب منازل مدمّرة في بئيري، تحمل إحداهما منصة لتثبيت الأسلحة النارية. ومقابل المستوطنة، تحتشد مركبات عسكرية إسرائيلية ومئات الجنود.

وأطلق جيش الاحتلال ضربات انتقامية سريعة على قطاع غزة دمّرت أجزاء من المنطقة المكتظة بالسكان.

وأسفر القصف المكثّف عن استشهاد 1354 شخصا، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فيما تعهّدت إسرائيل بمعركة طويلة غداة عمليات القتل التي نفّذتها حماس.

وتقدّر الأمم المتحدة بأن أكثر من 338 ألف شخص نزحوا في الجيب الفلسطيني بسبب الضربات.

ومع استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط لمجهود الحرب، يمكن سماع دوي القصف بشكل متكرر من مستوطنة بئيري.

(أ ف ب)