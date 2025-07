ألاسكا: طيار وطفلان ينجون من تحطم طائرة ويصمدون 12 ساعة فوق جناحها- (فيديو)

ألاسكا: نجا طيار وطفلان من حادث تحطم طائرة وظلوا عالقين على جناحها لمدة 12 ساعة بعد سقوطها وغمرها جزئيا في بحيرة متجمدة في ألاسكا، قبل أن يتم إنقاذهم بعد أن رصدهم أحد المارة.

وقال تيري جوديس إنه رأى منشورا على فيسبوك مساء الأحد يدعو للمساعدة في البحث عن الطائرة المفقودة. وفي صباح الاثنين، توجه نحو بحيرة توستومينا بالقرب من حافة أحد الأنهار الجليدية، حيث لمح ما بدا أنه حطام الطائرة.

وأضاف في تصريح لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الثلاثاء: “شعرت بالحزن عندما رأيت ذلك، ولكن عندما اقتربت أكثر، رأيت ثلاثة أشخاص على الجناح”.

وبعد أن تلا دعاء صغيرا، واصل اقترابه ليشهد ما وصفه بالمعجزة.

