ألبانيز: الاتحاد الأوروبي “ملزم” بتعليق الشراكة مع إسرائيل

بروكسل: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الاتحاد الأوروبي “ملزم قانونيا” بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

جاء ذلك في منشور عبر منصة “إكس”، الثلاثاء، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وأفادت أن مناقشة (الاجتماع) فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت حقوق الإنسان “سخيف”، لافتة أن محكمة العدل الدولية وعددا من هيئات الأمم المتحدة قد حسمت هذا الأمر بالفعل.

وأضافت أن الكثير من الأبحاث تشير أن الاتحاد الأوروبي لا يعد فقط أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بل أكبر مستثمر فيها أيضا.

ودعت المقررة الأممية الاتحاد الأوروبي لتعليف اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

ولفتت أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل زادت بواقع 1.2 مليار دولار عامي 2023 – 2024.

وأكدت على ضرورة وقف صادرات الاتحاد إلى إسرائيل، موضحة أن “الاستمرار في التجارة مع اقتصاد مرتبط بشكل وثيق بالاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية يعد تواطؤا، ويعني تقويض النظام القانوني الدولي”.

وأشارت أن الاتحاد الأوروبي “فشل أخلاقيا وقانونيا تجاه الفلسطينيين”، لافتة أن التكتل أمام خيارين، إما “تعميق هذه البقعة السوداء، أو الدفاع عن القيم التي يدعي تمثيلها”.

Maintaining trade with an economy inextricably tied to occupation, apartheid, and genocide is complicity. It means endorsing the collapse of the int’l legal order. It means carrying on the EU’s conscience each of the 17,000+ children killed by Israel in the past 21 months, of…

