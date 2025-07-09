ألبانيز تهاجم 3 دول أوروبية لتوفيرها مجالًا جويًا آمنًا لنتنياهو: كان يجب اعتقاله

إسطنبول: طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، ثلاث دول أوروبية بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير “مجال جوي آمن” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب.

جاء ذلك تعليقًا على توفير فرنسا واليونان وإيطاليا- دول أطراف في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية- ممرًا جويًا آمنًا لنتنياهو، أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة، في زيارة التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويزور نتنياهو واشنطن، منذ الأحد، ويبقى فيها حتى يوم غد الخميس، وتعد زيارته الراهنة هي الثالثة خلال ستة أشهر.

وقالت ألبانيز على منصة “إكس”، الأربعاء: “يجب على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يتعين عليها اعتقاله (بموجب التزامات نظام روما الأساسي)”.

The governments of Italy, France, and Greece must explain why they provided airspace and safe passage to ICC-wanted Benjamin Netanyahu, whom they are obligated to arrest. Italian, French and Greek citizens deserve to know that every political action violating the int’l legal… https://t.co/gfcAZQOOFi — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 9, 2025

واعتبرت أن مواطني الدول الأوروبية الثلاث “يستحقون معرفة أن كل إجراء سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي، يُضعفهم ويُضعفنا جميعًا، ويُعرضنا وإياهم للخطر”.

وصدر بحق نتنياهو، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية؛ لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال الشهر ذاته، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وإن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو.

وتعد مذكرة اعتقال نتنياهو اختبارًا حقيقيًا لالتزام العالم بالعدالة الدولية، حيث تُلزم المادة 89 من نظام روما الأساسي الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال.

وفي أبريل/ نيسان 2025، اضطر نتنياهو للسفر بمسار طويل من العاصمة المجرية بودابست إلى واشنطن لتجنب هبوط اضطراري قد يؤدي إلى اعتقاله بموجب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه، وفق ما ذكر إعلام عبري.

ألبانيز: مواطنو الدول الأوروبية الثلاث يستحقون معرفة أن كل إجراء سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي يُضعفهم ويُضعفنا جميعًا، ويُعرضنا وإياهم للخطر

ولم يشر الإعلام العبري إلى أي إجراء مماثل اتخذه نتنياهو خلال مسار زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

والولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال نتنياهو، لكن الأخير كان يخشى السفر في أجواء دول أعضاء في المحكمة، خشية هبوط اضطراري فيها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)