ألبانيز: يجب فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل- (تدوينة)

جنيف: دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إلى فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل.

جاء ذلك في منشور لها، الاثنين، عبر منصة “إكس”، تعليقا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

ألبانيز نددت بالهجوم الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مثل هذه المشاهد تتكرر في غزة في كل لحظة و”غالبا ما تحدث بعيدا عن الأنظار ودون أن يتم توثيقها بشكل كافٍ”.

وأضافت: “أناشد الدول، إلى متى يجب أن تشاهدوا ما يحدث قبل أن تتحركوا لوقف مثل هذه المجازر؟”.

❗️BREAKING❗️Rescuers killed in line of duty.

Scenes like this unfold every moment in Gaza, often unseen, largely undocumented. I beg STATES: how much more must be witnessed before you act to stop this carnage?

🔴Break the blockade

🔴Impose an Arms Embargo

🔴Impose Sanctions. https://t.co/FgMvIyYem0 — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) August 25, 2025

المقررة الأممية دعت إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وفرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل.

وفي وقت سابق من الاثنين، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين بينهم صحافيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117طفلا.

(الأناضول)