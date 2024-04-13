ألبوم إليانا “ولدت” رحلة بين الهوية والحب مستوحى من فلسطين والشتات العربي- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

تحت عنوان “ولدت” صدر الألبوم الغنائي للنجمة الفلسطينية الشابة إليانا الذي يكشف أسرارها ولاسيما ما اعتبرته “رحلة بين الهوية والحب والغضب والنسوية” وهو مُستوحى من فلسطين ومن الشتات العربي.

وهذا الألبوم هو من إنتاج شركة “يونيفرسال أرابيك ميوزيك” ومن توزيع كل من فراس مرجيّة ومساري ونصري عطوي، ويضم تسع أغنيات منها أغنيات سبق وطرحتها إليانا بطريقة منفردة في مراحل سابقة وحظيت بنجاحات كبيرة.

أما أغنيات الألبوم الجديد فهي “وُلدتُ” وهي عنوان الألبوم الجديد و”جننّي” التي أطلقتها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المُخرج نغمة بور و”كن نفسك” و”ليل يا ليل” و”يا ابن الإيه”. ومن الإصدارات المنفردة السابقة لإليانا والتي لاقت نجاحاً كبيراً هي “الشام” و”ماما إيه” و”تملي معاك” و”كولينغ يو” التي قدمتها في حفلها في لوس أنجلوس.

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وأكدت اليانا أن ألبومها “وُلدتُ” يُجسّد ولادة فنية جديدة لها، قالت “هذا الألبوم هو بدايتي الفعلية وله خصوصيته وعالمه الخاص، وعلى الرغم من أنه الألبوم الأول بالنسبة لي، إلا أنه في الوقت نفسه انبعاث وولادة جديدة لي، إنه عمل فني مُختلف وفريد يكشف أسرار إليانا. ومع أنه مُستوحى من الإسبانية إلا أنه يُثير الحنين ويحتفظ بالكثير من ثقافتنا ويُسجّل مُشاركة لجدي. بالنسبة لي، هذا الألبوم رحلة بين الهوية والحب والغضب والنسوية وهو مُستوحى من فلسطين ومن الشتات العربي”.

وأوضحت “أن كل كلمة وكل إيقاع وكل لحن في الألبوم له قصة، فكلما استمعت أكثر، كلما اكتشفت رسائل أكثر، إنه باختصار مشروع موسيقي تجريبي حر لطالما أردت إنجازه ولكنّني فضلت الانتظار حتى أكون جاهزة، والآن حان الوقت”.

وكانت إليانا قد أعربت في وقت سابق ولا تزال عن تضامنها مع أبناء بلدها فلسطين والأحداث الدامية الدائرة في قطاع غزة من خلال إرجائها جولتها الفنية الأولى في أمريكا الشمالية، إذ كتبت على موقع “إنستغرام”: “قلبي يؤلمني على كل ما يحدث في وطني الأم. غزة أنا أصلي من أجلك وأتمنى السلام بين شعبي”.