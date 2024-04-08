ألطون: الدفاع عن الفلسطينيين دفاع عن الكرامة الإنسانية

أنقرة: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن إسرائيل “تقتل الفلسطينيين والحقيقة”، مؤكدا أن الدفاع عن الفلسطينيين والحقيقة “يعادل الدفاع عن الكرامة الإنسانية”.

تصريح ألطون جاء في رسالة مصورة بعثها الاثنين إلى ندوة تنظمها السفارة التركية في العاصمة البريطانية لندن، حول العلاقات بين تركيا والمملكة المتحدة.

وتناقش أعمال الندوة الديناميكيات المتغيرة في علاقات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين تركيا والمملكة المتحدة، بحضور العديد من الأكاديميين وممثلي مؤسسات الفكر والرأي والصحافيين ورجال الأعمال.

وأشار ألطون إلى أن العالم “يمر بدوامة مظلمة ويواجه تحديات مختلفة، وسط أزمات وصراعات إقليمية وعالمية، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية الروسية وتبعاتها”.

وأوضح أن تركيا دعت أطراف هذه الحرب إلى ضبط النفس منذ البداية، مؤكدة على ضرورة حل النزاعات عبر التفاوض لا الحرب تحت شعار “لا خاسر في سلام مشرف”.

وأكد أن تركيا حالت دون وقوع أزمة غذائية عالمية من خلال ريادتها في إبرام اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

في السياق، ذكر المسؤول التركي أن “ثمة أزمة لها عواقب عالمية، موازية لتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الهجمات الإسرائيلية على غزة”.

وأضاف أن قوات الاحتلال “استخدمت الجوع سلاحا” في هجماتها المستمرة منذ 6 أشهر على القطاع، مع فشل إيصال المساعدات إلى المنطقة على النحو المطلوب.

و”بالإضافة إلى الكوارث الإنسانية، فإن المشكلات التي يعاني منها المسلمون بشكل خاص، كالعنصرية والتمييز وكراهية الإسلام، تتزايد يوما بعد يوم”، أردف ألطون.

وقال في هذا الإطار: “تصاعد العنصرية وكراهية الأجانب، خاصة في الدول الغربية في السنوات الأخيرة، يتسبب في انغلاق الدول على نفسها بشكل متزايد”.

وشدد على أن تركيا تقف ضد جميع أنواع العنصرية والتمييز، وتعتبر إحدى الدول التي قدمت أفضل اختبار لحل مشكلة اللاجئين التي يجب على العالم كله مواجهتها.

وأكد ألطون أن إيجاد حل دائم لمشكلة اللاجئين لن يكون ممكنا إلا من خلال إنشاء نظام يقوم على “التوزيع العادل للرخاء العالمي”.

الدفاع عن الفلسطينيين يعادل الدفاع عن الكرامة الإنسانية.

وأشار ألطون إلى أن “ما يجعل كل هذه المشاكل أكثر فوضوية هي مشكلة التضليل”، وذكر أن هذه المشكلة التي أصبحت “آفة العصر تعد أخطر وباء يفسد المجتمعات والمؤسسات”.

وتابع: “لهذا السبب فإننا لا نمتنع عن فضح عن الأنشطة التضليلية في الصراعات الإقليمية. كما نحارب حملات التضليل الممنهجة التي تستخدمها إسرائيل للتغطية على هجماتها الوحشية، من خلال مؤسساتنا ومنظماتنا ذات الصلة”.

وأردف: “لأن إسرائيل تقتل الفلسطينيين والحقيقة. وإن الدفاع عن الفلسطينيين والحقيقة يعني الدفاع عن الكرامة الإنسانية”.

وأعرب ألطون عن انفتاح تركيا على كافة أنواع التعاون مع بريطانيا في القضايا الإقليمية والعالمية، وخاصة فلسطين.

(وكالات)