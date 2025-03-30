ألطون يدين إقالة “هارفارد” البروفيسور كافادار بتهمة معاداة السامية

أنقرة: أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إقالة مدير مركز دراسات الشرق الأوسط “CMES” وأستاذ الدراسات التركية بجامعة هارفارد جمال كافادار، بتهمة معاداة السامية.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار ألطون إلى أن “المحاولات الممنهجة التي تقودها الجهات الداعمة لإسرائيل لإسكات الأصوات التي تحترم حياة وكرامة الإنسان في فلسطين، من خلال تهمة معاداة السامية الملفقة، تزداد يومًا بعد يوم”.

وأكد أن مثل هذه الممارسات وصلت الآن إلى أرقى المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة، مثل جامعات هارفارد وكولومبيا، وتوفتس.

وقال: “يشهد العالم بأسره إبادة جماعية في فلسطين. الطلاب والأكاديميون وكل أصحاب الضمائر الحية يرفعون أصواتهم ضد التطهير العرقي والاحتلال، والحرب”.

وأضاف ألطون: “حلفاء حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في الغرب أطلقوا حملة أشبه بحملة مطاردة المشعوذات ضد هذه الشجاعة الفكرية”.

وتابع: “أحدث ضحايا هذه المكارثية الصهيونية هو المؤرخ العثماني الشهير عالميًا، البروفيسور جمال كافادار من جامعة هارفارد”.

وشدّد على أن ضغوط الحكومة الأمريكية على الجامعات، بالإضافة إلى ترحيل بعض الأفراد من الولايات المتحدة بسبب آرائهم أو نشاطهم المؤيد لفلسطين، تتناقض مع القيم الأساسية التي طالما دافعت عنها أمريكا.

وأكد ألطون بالقول: “نرفض تمامًا محاولات مساواة أي دعم لفلسطين بمعاداة السامية”.

والسبت، قررت جامعة هارفارد إقالة مدير مركز دراسات الشرق الأوسط جمال كافادار، بسبب موقفه من العدوان الإسرائيلي على غزة، وسط اتهامات للمركز بمعاداة السامية.

وجاء القرار من عميد العلوم الاجتماعية المؤقت ديفيد كاتلر، مع بقاء كافادار ضمن هيئة التدريس.

(الأناضول)