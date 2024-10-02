سياسة | دولي | تركيا

ألطون ينتقد تحرش إسرائيلي بطاقم قناة تركية- (فيديو)

منذ 32 دقيقة

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون

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أنقرة: انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأربعاء، تحرش إسرائيلي بطاقم قناة “تي آر تي هابير” التركية أثناء أدائهم واجبهم الإعلامي في تل أبيب.

وقال ألطون في منشور على منصة إكس: “بغض النظر عما تفعله إسرائيل المجرمة، سيظل الصحافيون يعملون على إبقاء التواصل مع غزة ولبنان مفتوحا”.

وذكر أن الصحافيين الذين ينقلون للعالم “المجازر الإسرائيلية” في غزة ولبنان، “لم يكونوا مستهدفين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية فحسب، بل أيضًا من قبل الغزاة الإسرائيليين المدنيين”.

وأشار ألطون إلى أن “قيام أحد المحتلين الإسرائيليين بمضايقة فريق TRT Haber خلال البث المباشر ومحاولة إيقاف البث، يعد أحدث مثال على تهديد الصحافيين”.

وأضاف: “إن توقيف الشرطة الإسرائيلية طاقم القناة بدلاً من المحرض الذي تحرش بهم، يظهر مرة أخرى أن إسرائيل في حالة جنون تام”.

(الأناضول)

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