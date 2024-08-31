ألعاب باريس البارالمبية: التركية غيردي تتوج بذهبية رماية سهام

باريس: فازت رامية السهام التركية، أوزنور جورة غيردي، بذهبية قوس البكرة للسيدات في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وواجهت غيردي في نهائي قوس البكرة بالعاصمة الفرنسية باريس، منافستها الإيرانية فاطمة همتي.

ونجحت الرامية التركية في الفوز على منافستها الإيرانية بنتيجة 144-141 لتحصد ذهبية قوس البكرة.

وبذلك، ارتفع عدد ميداليات تركيا إلى 8 في منافسات اليوم الرابع من الألعاب البارالمبية، بينها ذهبيتان، و4 فضيات، وبرونزيتان.

وتحتضن فرنسا دورة الألعاب البارالمبية من 28 أغسطس/ آب إلى 8 سبتمبر/ أيلول 2024، ويعتبر حدثا رياضيا يشارك فيها رياضيون من ذوي الإعاقة.

(الأناضول)