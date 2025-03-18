“ألفابيت” تقدم عرضا جديدا لشراء “ويز” مقابل 30 مليار دولار

واشنطن: ذكرت تقارير صحفية أن شركة التكنولوجيا العملاقة الأمريكية ألفابيت المالكة لشركة جوجل تجري محادثات متقدمة لشراء شركة الأمن المعلوماتي الناشئة ويز مقابل حوالي 30 مليار دولار.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى ان هذه الصفقة في حال اتمامها ستكون أكبر صفقة استحواذ لشركة ألفابيت حتى الآن. ونقلت الصحيفة عن مصادر القول إن الصفقة قد تتم قريبا جدا إذا لم تظهر عقبات في اللحظات الأخيرة، كتلك التي أفشلت المحادثات السابقة.

من المتوقع أن تعزز الصفقة في حال اتمامها، موقع ألفابيت في سوق الحوسبة السحابية شديدة التنافسية.

يذكر أن ويز رفضت في يوليو/تموز 2024 عرض استحواذ من ألفابيت مقابل 23 مليار دولار بسبب المخاوف من موضوعات تتعلق بمكافحة الاحتكار ورأي المستثمرين، وغيرهما. وقررت ويز في ذلك الوقت المضي قدما في خطتها الأصلية لطرح أسهمها في البورصة.

وأشارت وول ستريت إلى أن الشركة لم تتمكن من تنفيذ خطة الطرح العام الأولي لأسهمها طوال العام الماضي، ثم استأنفت مفاوضات الاستحواذ مع عدة أطراف.

(د ب أ)