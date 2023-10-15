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 ألف متظاهر يتجمعون في قلب العاصمة الألمانية تأييدا للفلسطينيين رغم الحظر- (صور)

منذ 48 ثانية

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برلين: رغم حظر التجمعات تجمع نحو ألف متظاهر من المؤيدين للفلسطينيين في ساحة بوتسدام في قلب العاصمة الألمانية برلين بعد ظهر اليوم الأحد.

وصرح متحدث باسم الشرطة بأن قوات الطوارئ طلبت من المتظاهرين مغادرة المكان لكن المزيد من الأشخاص انضموا إلى التجمع.

تجدر الإشارة إلى أن شرطة العاصمة الألمانية حظرت حتى يوم السابع عشر من الشهر الجاري التجمعات التي يمكن أن يتخللها ترديد شعارات معادية للسامية أو متطرفة على خلفية الصراع الدائر في الشرق الأوسط حاليا. ويسري القرار أيضا على ما يعرف بالتجمعات البديلة.

 (د ب أ)



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