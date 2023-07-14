ألكاراز يسحق ميدفيديف ويضرب موعدا مع ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

لندن: سحق الإسباني كارلوس ألكاراز الروسي دانييل ميدفيديف 6-3 و6-3 و6-3 في قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس يوم الجمعة.

وبهذا يضرب اللاعب البالغ عمره 20 عاما موعدا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش (36 عاما) والذي تغلب في وقت سابق على الإيطالي يانيك سينر ليصل إلى النهائي 35 في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي.

وخلال أول سبعة أشواط، بدت أنها ستكون مباراة متكافئة إذ كان ميدفيديف، الذي كان يخوض قبل نهائي ويمبلدون للمرة الأولى على غرار ألكاراز، ندا للمصنف الأول في البطولة.

لكن منذ اللحظة التي كسر فيها ألكاراز ارسال ميدفيديف ليتقدم 5-3 في المجموعة الأولى بدت مباراة من طرف واحد. وفي بعض الأحيان، بدا أن ألكاراز يتلاعب بمنافسه إذ استغل ترسانة ضرباته ليقسو على اللاعب البالغ عمره 27 عاما.

ونجح اللاعب الإسباني في حسم المجموعة الثانية بفضل كسر إرسال منافسه مرتين قبل أن يستهل المجموعة الثالثة بكسر إرسال جديد.

وخسر ألكاراز شوط إرساله مرتين في المجموعة الثالثة لكنه سرعان ما أعاد الأمور إلى نصابها ليحسم الفوز بعد ساعة واحدة و50 دقيقة.

وأصبح ألكاراز ثالث إسباني يصل لنهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون بعد مانويل سانتانا ورافائيل نادال وهو أيضا رابع أصغر لاعب يتأهل للنهائي في عصر الاحتراف.

أكبر بطل

يسعى ديوكوفيتش، الذي تغلب على ألكاراز في قبل نهائي فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، للفوز باللقب للمرة الثامنة ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم روجر فيدرر وأن يصبح أكبر لاعب سنا يفوز بلقب فردي الرجال ببطولة ويمبلدون ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسترالية مارجريت كورت كأنجح لاعب في البطولات الأربع الكبرى برصيد 24 لقبا.

ولم يخسر اللاعب الصربي في الملعب الرئيسي منذ عشر سنوات، لكن ألكاراز قال إنه مستعد للتحدي.

وقال بطل أمريكا المفتوحة في مقابلة على جانب الملعب “يعرف الجميع أن الأمر سيكون صعبا جدا لكنني سأقاتل، سأؤمن بقدرتي على هزيمته هنا”.

وأضاف “سيكون الأمر صعبا لكنني مستعد لذلك. حلمت بهذا منذ بدأت لعب التنس أن أخوض النهائي هنا. هذا ليس وقت الرهبة سأسعى للفوز”.

وخسر ألكاراز أمام ميدفيديف في الدور الثاني في مشاركته الأولى في ويمبلدون في 2021 عندما كان الإسباني المصنف 75 عالميا.

لكن مسيرة اللاعب الإسباني تحولت منذ تلك اللحظة. وأثارت قوة أداء ألكاراز أمام ميدفيديف، الذي حصد خمسة ألقاب في 2023 مثلما فعل ألكاراز، ذهول المشجعين في الملعب الرئيسي.

وأبلغ ميدفيديف الصحافيين “أشعر أنني لم أقدم أداء سيئا جدا. لكن أمام كارلوس، عليك أن تكون في أفضل حالاتك لتتمكن من الفوز. لسوء الحظ لم أكن في أفضل حالاتي”.

كرات ساقطة

مع تمركز ميدفيديف بعيدا عن الخط الخلفي، بدأ ألكاراز يستدرجه بضربات ساقطة متتالية في بداية المباراة. بعدها ضرب بقوة.

وخسر ميدفيديف شوط إرساله والنتيجة 4-3 ما سمح للاعب الإسباني بحسم المجموعة الأولى. وارتكب ألكاراز خطأ مزدوجا منح اللاعب الروسي نقطة للكسر في بداية المجموعة الثانية لكنه أنقذ الوضع بإرسال ساحق ثم لعب ضربتين ساقطتين ليحافظ على شوط إرساله.

ونجح ألكاراز في كسر إرسال منافسه برد قوي للإرسال بالضربة الخلفية ومنذ ذلك الحين بدا اللاعب الإسباني بلا نظير باستثناء بعض اللحظات التي بدأ يلعب فيها بطريقة استعراضية في المجموعة الثالثة.

وبالطبع سيكون الأمر أصعب بكثير أمام ديوكوفيتش الذي لم يخسر آخر 34 مباراة خاضها في ويمبلدون ويسعى للفوز باللقب الخامس على التوالي.

وبسؤاله إذا ما كان ألكاراز قادرا على الفوز باللقب، قال ميدفيديف “نعم أعتقد ذلك. لم يسبق أن تواجها على العشب. لكن سيكون الأمر صعبا لأنك تلعب أمام شخص لا يخسر هنا تقريبا”.

(رويترز)