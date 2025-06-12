ألكسندر-أرنولد: الانضمام إلى ريال مدريد حلم تحقق

مدريد: وصف مدافع ليفربول السابق ترينت ألكسندر-أرنولد انتقاله إلى ريال مدريد بأنه “حلم تحقق” في خطاب ألقاه باللغة الإسبانية خلال تقديمه الرسمي في النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس.

ورحل ألكسندر-أرنولد المولود في ليفربول الشهر الماضي عن نادي طفولته وسط دموعه بعد فوزه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الثانية، قبل أن ينضم إلى ريال في صفقة مدتها ست سنوات.

وحسب تقارير إعلامية بريطانية فإن ريال مدريد دفع رسوما قدرها عشرة ملايين جنيه إسترليني (13.58 مليون دولار) للتعاقد مع ألكسندر-أرنولد (26 عاما) قبل انتهاء عقده مع ليفربول في 30 يونيو حزيران الجاري، ليضمن بذلك مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو تموز المقبل.

وقال “أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز وريال مدريد على هذه الفرصة. التوقيع لناد مثل ريال مدريد لا يحدث كل يوم. إنه حلم يتحقق”.

وأضاف “أنا سعيد للغاية وفخور بوجودي هنا. أتطلع حقا إلى تقديم أفضل ما لدي لجماهير ريال مدريد. لكنني أدرك أن اللعب لريال مدريد مسؤولية كبيرة”.

وتابع “أنا مستعد لتقديم كل شيء من أجل الفريق والمشجعين. لا أطيق الانتظار لإظهار مستواي والفوز بالعديد من الألقاب وأن أصبح بطلا وأتطور وأستمتع بكل لحظة إلى جانب أفضل اللاعبين في العالم”

سيرتدي ألكسندر-أرنولد القميص رقم 12 مع ريال مدريد، إذ تحظر لوائح كرة القدم الإسبانية استخدام رقم 66 الذي كان يحمله مع ليفربول.

كما سيضع اسمه الأول “ترينت” على قميصه، قائلا إنه من السهل فهمه للناطقين باللغة الإسبانية.

ويأتي انضمامه في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد إلى تعزيز خط دفاعه بعد المستوى المخيب للآمال في الموسم الماضي، والذي فشل فيه النادي في الدفاع عن لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويرى المدرب الجديد تشابي ألونسو، الذي سبق له اللعب في صفوف ليفربول وريال مدريد، أن ألكسندر-أرنولد هو خليفة الظهير الأيمن المخضرم داني كاربخال.

وقال ألكسندر-أرنولد عن ألونسو خلال مؤتمر صحفي “العمل معه الآن بمثابة حلم تحقق بالنسبة لي. طموحنا هو الفوز بكأس العالم للأندية. أتطلع لبداية رائعة”.

وواجه ألكسندر-أرنولد رد فعل شرس من جماهير ليفربول، التي اعتبرت أن قراره بالرحيل بمثابة خيانة، خاصة في ضوء إعجابه بريال مدريد، النادي الذي هزم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2018 و2022.

وأمضى الظهير الأيمن عقدين من الزمن في ليفربول بعد أن تدرج في صفوف الناشئين قبل التصعيد إلى الفريق الأول، وساهم في تسجيل 23 هدفا وقدم 92 تمريرة حاسمة.

وقال ألكسندر-أرنولد “منحني ليفربول فرصة تحقيق كل أحلامي. كانت اللحظة المناسبة لي، كنت هناك لمدة 20 عاما وحققت كل ما أتمناه”.

(الدولار = 0.7362 جنيه إسترليني)

(رويترز)