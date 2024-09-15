«ألكوا» الأمريكية للألومنيوم تبيع حصتها في مشروع مشترك مع «معادن» السعودية

لندن – رويترز: قالت شركة «ألكوا» الأمريكية لصناعة الألمنيوم أمس الأحد إنها قررت بيع حصة نسبتها 25.1 في المئة في مشروع» إلى الشركة السعودية ذاتها مقابل 1.1 مليار دولار.

وأضافت «ألكوا» في بيان أن الصفقة تتضمن ما يقرب من 86 مليون سهم من معادن و150 مليون دولار نقداً، مضيفة أنها تتوقع إتمامها خلال النصف الأول من عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية وليام أوبلينجر «تُبَسّط الصفقة محفظتنا الاستثمارية وتعزز…قيمة استثماراتنا في السعودية وتوفر المزيد من المرونة المالية لألكوا».

وأضافت «ألكوا» في بيانها إنها ستحتفظ بأسهمها في «معادن» لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على أن تمتلك بعد إتمام الاتفاق نحو اثنين في المئة من أسهم «معادن» الحالية.

وأضافت أن المشروع المشترك تم إنشاؤه في عام 2009 ليكون مُجَمَّع تعدين متكاملاً في المملكة، مشيرة إلى أن «معادن» تمتلك الحصة المتبقية البالغة 74.9 في المئة من المشروع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، بوب ويلت «إننا نتطلع إلى فرص مستقبلية للتعاون بينما نواصل بناء قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي». وسجلت «ألكوا» في يوليو/تموز إيرادات ربع سنوية بلغت 2.9 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 2.8 مليار دولار.