ألمانيا: وزير الدفاع الألماني يلغي زيارة للعراق بسبب احتجاجات حرق المصحف

فرانكفورت: قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأحد إن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس ألغى زيارة كانت مقررة للعراق والأردن، مشيرا إلى مخاوف أمنية بعد إضرام النار في السفارة السويدية ببغداد الأسبوع الماضي احتجاجا على حرق المصحف.

وتظاهر عدة ألوف من العراقيين في بغداد أمس السبت بخصوص أحدث حرق أو إتلاف للمصحف خلال احتجاجات معادية للإسلام في السويد والدنمارك.

وأوضح المتحدث أن إلغاء زيارة بيستوريوس، التي كان من المفترض أن تستمر عدة أيام، جاء أيضا ردا على احتجاجات عنيفة ضد منظمة دنماركية غير حكومية في العراق.

وأضاف المتحدث أن ذلك، إلى جانب احتمال حدوث مزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة، دفع قوات الأمن الألمانية للنصح بإلغاء الزيارة، مردفا أنها ستأتي في وقت لاحق، قد يكون خلال الربع الأخير من العام.

(رويترز)