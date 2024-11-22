ألمانيا أمام اختبار تاريخي: المحكمة أو إسرائيل

برلين ـ «القدس العربي»: تتفاعل برلين مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في خطوة تاريخية أثارت تساؤلات حول التوازن الذي تحاول ألمانيا تحقيقه بين التزاماتها الدولية وعلاقاتها الفريدة مع إسرائيل.

وأعلنت الحكومة الألمانية على لسان المتحدث الرسمي شتيفان هيبشترايت أنها ستقوم بفحص مذكرات المحكمة «بعناية»، لكنها لن تتخذ خطوات عملية في الوقت الراهن إلا إذا تم التخطيط لزيارة رسمية لنتنياهو أو غالانت إلى ألمانيا. وأوضح أن ألمانيا كانت من الدول المساهمة في صياغة النظام الأساسي للمحكمة، وتعتبر من أكبر داعميها، وهو ما يتماشى مع إرثها التاريخي ومسؤوليتها تجاه تعزيز العدالة الدولية. لكن المتحدث شدد في الوقت نفسه على العلاقات «الفريدة» والمسؤولية الخاصة التي تتحملها ألمانيا تجاه إسرائيل، نتيجة لتاريخها، مما يضيف تعقيدا إضافيا لموقف برلين من تنفيذ أوامر الاعتقال. وأكد أن الموقف الألماني تجاه إسرائيل «لم يتغير»، وأن تسليم الأسلحة إليها لا يزال يخضع للتقييم على أساس كل حالة على حدة.

وتمثل هذه الأقوال تراجعا عن تصريحات سابقة أدلى بها المتحدث باسم الحكومة الألمانية الأراضي الألمانية، ويعدّ فضيحة حقيقية. وكان هيبشترايت قد أشار في شهر آيار / مايو إلى أنه سيتم اعتقال نتنياهو في ألمانيا في حالة إدانته. وردا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا ستتبع قرار المحكمة، قال المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس: «بالطبع، نحن نلتزم بالقانون».

وترى ألمانيا نفسها في موقف صعب بسبب التزاماتها التاريخية تجاه إسرائيل، والتي تعززها من خلال دعمها المستمر لها، دبلوماسيا أو عسكريا.

وأدلى زعيم حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، فريدريش ميرز بتصريحات نارية ضد المحكمة ومذكرة التوقيف حيث قال لصحيفة بيلد الألمانية: «إن وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وزعيم حماس يحيى السنوار في نفس التصنيف هو خلط غير مقبول بين الجناة والضحايا».

من جهتها نشرت صحيفة «دير شبيغل» تعليقا حول القرار، ووصفته بأنه لحظة تاريخية في مسيرة القانون الدولي، مؤكدة أن العبارة الشهيرة «لا أحد فوق القانون» لم تعد مجرد عبارة جوفاء.

وحسب «شبيغل» تُعتبر هذه الخطوة رسالة للعالم في وقت يشهد تراجعا في الالتزام بالقوانين الدولية، من روسيا تحت حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، إلى الولايات المتحدة التي اختارت رئيسا مدانا، «يبدو أن المعايير الدولية أصبحت أكثر هشاشة، لكن المحكمة الجنائية الدولية أثبتت بموقفها أنها مستعدة للوقوف ضد هذا التوجه».