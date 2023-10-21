ألمانيا.. الآلاف ينظمون مسيرات تضامنية مع فلسطين

برلين: خرج آلاف المتظاهرين بمختلف المدن الألمانية، السبت، في مسيرات تضامنية مع فلسطين.

ففي العاصمة برلين، سار نحو 6 آلاف شخص من منطقة أورانينبلاتز إلى ساحة هيرمانبلاتز في مظاهرة تحت شعار “تخلصوا من الاستعمار ضد الاضطهاد العالمي”.

وأوقفت الشرطة المسيرة من وقت لآخر، وأصدرت تحذيرات باللغة العربية، بحجة الإدلاء بتصريحات عنيفة ومعادية لإسرائيل.

وبحسب شرطة برلين انتهت المسيرة دون مشاكل تذكر.

كما أقام متظاهرون في برلين صلاة جنازة الغائب على ضحايا الهجمات الإسرائيلية في فلسطين.

وتجمع قرابة 1500 شخص في ساحة تمبلهوف، التي كانت تُستخدم في السابق مطاراً، ودعوا للضحايا الفلسطينيين بعد صلاة جنازة الغائب.

وفي مدينة دوسلدورف شارك نحو 7500 شخص في مظاهرة مؤيدة لفلسطين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: “من أجل السلام والعدالة والكرامة الإنسانية في فلسطين”، و”ضد الحرب والعنف والعدوان في غزة”.

وسار المتظاهرون من محطة القطار الرئيسية إلى برلمان الولاية ملوّحين بالأعلام الفلسطينية.

كما شهدت مدن ألمانية إلى جانب برلين ودوسلدورف، مسيرات تضامنية مع فلسطين، منها كولونيا ومونستر وبيليفيلد وغيرها.

(الأناضول)