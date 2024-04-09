ألمانيا بعد دولة الاحتلال: حرب الإبادة أمام القضاء الدولي

باشرت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة «تسهيل ارتكاب إبادة» بحق الفلسطينيين في غزة، وذلك من خلال دعم سياسي ودبلوماسي غير مشروط قدمته ألمانيا للحرب الإسرائيلية، تمثل أيضاً في زيادة بمعدل 10 أضعاف في مبيعات الأسلحة الألمانية إلى الجيش الإسرائيلي، بلغت قيمتها 326 مليون يورو عام 2023 وحتى خلال أشهر الحرب على القطاع، فباتت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بين الدول المصدّرة للسلاح إلى دولة الاحتلال.
الجانب الثاني في دعوى نيكاراغوا يخص قرار الحكومة الألمانية وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مما يمسّ حياة مئات الآلاف من الأشخاص سواء داخل قطاع غزة أو في مواقع اللجوء والمخيمات الفلسطينية أينما تواجدت. وهذا رغم علم الحكومة الألمانية بأن وقف الدعم سوف يتسبب في مزيد من المعاناة للفلسطينيين المعرضين أصلاً لحصار إسرائيلي خانق وحرب وحشية.
وخلال مرافعة مفصلة وقعت في 43 صفحة، ساجل ممثل نيكاراغوا بأن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وذلك بعد أن قضى قضاة محكمة العدل الدولية، تعقيباً على دعوى جنوب أفريقيا أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن من المحتمل أن تكون إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة. ومن المنطقي بالتالي أن ألمانيا «كانت تدرك جيداً على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية» في قطاع غزة.
ولم يخطئ مراقبون كثر حين اعتبروا أن دعوى نيكاراغوا تكتسب صفة تاريخية، قانونية وحقوقية ورمزية على حد سواء، خاصة وأنها تأتي بعد دعوى مماثلة رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ دولة الاحتلال الإسرائيلي مباشرة. كما تتكامل معها في جانب أول يغطي نقاش جرائم الحرب الإسرائيلية وما إذا كانت تندرج بالفعل في تعريف الإبادة الجماعية، وفي جانب آخر يسلط أضواء إضافية على استهانة دولة الاحتلال بروح القانون الدولي وبأحكامه أيضاً.
ثمة إلى هذا بُعد ثانٍ شديد الأهمية يتصل بوضع صناعة السلاح وتسليح حروب الإبادة أمام محك القضاء، حيث تمتزج التجارة والأرباح بانتهاك القوانين الدولية والتفريط بأرواح الملايين. وهذه كانت فحوى مرافعة نيكاراغوا لجهة فضح المزاعم الألمانية بأن دعم دولة الاحتلال ينطلق من أسباب «وجودية» ذات صلة بعقدة الذنب والهولوكوست، لأن تصدير أسلحة بمئات الملايين يخدم «البزنس» في المقام الأول. وغير خافية اتفاقيات التعاون التي أبرمتها شركات ألمانية مع الاحتلال لتطوير منظومات المدفعية الآلية والمسيرات، وهذه وسواها تتمتع تلقائياً بدعم مالي من الحكومة الألمانية.
لا يخفى، في بعد ثالث، أن قسطاً غير قليل من المغزى التاريخي لدعوى نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية تعبّر عنه مبادرة شجاعة من دولة كبرى تقع في أمريكا الوسطى وتنتمي إلى مجموعة جنوب العالم، ضد دولة كبرى في شمال العالم وأوروبا الغربية يحدث أيضاً أنها حاملة إرث أخلاقي ثقيل لا يقتصر على خوض حربين عالميتين فقط، بل يمتد أيضاً إلى إطلاق النازية واقتراف الهولوكوست.
في المانيا حكومة غبية وشعب يتحكم فيه الاعلام الكاذب
شعب يقرآ ٥٠ كتاب في السنة ولكن كلها كتب اما مذكرات شخصية لشخص مشهور او رواية عن جريمة خيالية
وفوق كل ذالك لاتزال المانيا محتلة ومستباحة من قبل امريكا وصف ذالك سياسي الماني بهذه الجملة: امريكا تربت على كتفنا اذا نفذنا كل مطالبهم وعندما ننتقد وبحياء بعض تصرفات امريكا يبدأون بتذكيرنا عن الخدمات العظيمة التي قدمتها امريكا بعد الحرب الاوروبية الثانية وعندما نقف ضدهم في شيء تنشر مخابراتهم كل غسيلنا الوسخ لكي تضغط علينا
ولهذا لاتغركم جعجعات الالمان فهي لا تختلف عن وظيفة كلب حراسة لامريكا
فقط للتذكير بان ٩٠٪ من الالمان لايزالون يحملون الفكر النازي
انظروا الى الشال الذي تتلحفه هذه العنصرية النازية الالمانية انه باللون الابيض والازرق رمز النفاق الالماني ولو بحثت عن الدور الذي لعبه اجدادها وعائلتها في معسكرات الاعتقال النازية ومعسكرات اسرى الحب من الروس وغيرهم لوجدت ان متورطين في الجرائم الى قمة راسهم
لا تصدقوا انهم اصبحوا متسامحين ومتحضرين يكفي وخزة صغيرة لهم تظهر لكم الوجه القبيح الذي يخفونه وراء قناع مزيف
لا تغركم استقبالهم لالا اللاجئين فهذا لم ياتي من وراء ناحية انسانية بل لحاجتهم بايدي عاملة رخيصة ينافسون بها اقتصادات الصين والهند وغيرها من الدول النامية صناعيًا
اتمنى ان ارى اليوم الذي يقاطع فيه العرب التبادل التجاري والاقتصادي مع المانيا واوروبا وان يتحولوا جهة الرق رغم سيئاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك على الأمة الإسلامية وعلى غزة الحبيبة ورفع البلاء عن غزة مع النصر المبين وعيد مبارك على أسرة القدس العربي بمزيد من التقدم والازدهار.
ألمانيا تحاول أن تتخلص من ماضيها الشنيع حرب مدمرة
تحية كبيرة لنيكارغوا التي فعلت ما عجز عنه عرب التطبيع والتنسيق وأمة المليار والغبار ✌️🇵🇸☹️👋👋👋
إلى السائلة
إسرائيل مجرد حاملة طائرات أمريكية، إنها قاعدة غربية عسكرية متقدمة في منطقتنا. جنوب إفريقيا أقامت دعوى قضائية ضد هذه الدويلة المارقة، ونيكاراجوا فعلت نفس الشيء ضد ألمانيا التي تدعمها دعما مطلقا، فما الذي يضرّك أنت في تصرف هاتين الدولتين لكي ترميهما بالنفاق؟ هل بموقفك هذا تؤيد فعلا الحق والفلسطينيين الذين يبادون من طرف دولة الاحنلال، أم أنك تساند بطريقة ملتوية مجازرها ضد الفلسطيين بتشكيكك في نوايا الذين يقاضونها، ووصفك لهم بالمنافقين؟
أشبّه ألمانيا بعد الحرب العالميّة الثانيّة؛ بكأس قد كُسرت ثمّ ألصقت؛ فلا هي أستبدلت بكأس جديدة صالحة؛ ولا هي صالحة 100%.وهكذا دولة محتارة بين قوّتين قريبة إليها هي روسيا؛ وبعيدة عنها لكنها مغروسة في قلبها هي أمريكا. لذلك تسعى ألمانيا جاهدة لارضاء البعيد المغروس قبل القريب من الروس.ومن سقطات هذا الاسترضاء التقرّب للكيان الصهيونيّ حليف أمريكا؛ تحت حجّة الشعوربعقد الذنب النازيّة.لربّما هذه الشكوى ستعيد لألمانيا التوازن الذي يليق بعظمة الأمّة الألمانيّة بعيدًا عن التبعيّة؛ وتستبدل كأسها المكسورة تلك؛ بأخرى صحيحة من جديد؛ بما يشبه زجاج البونستاغ؟
لم تبكي أمريكا والغرب على موت خمسين مليون إنسان في الحرب العالمية الثانية أو على الدمار الهائل. لا يهتمون إلا بمصالحهم. بنوكهم وشركات التأمين تصنع الأسلحة وبيع البضائع لدول العالم الثالث.
بإنسانيتهم المزعومه يقسمون العالم إلى أسياد وعبيد.