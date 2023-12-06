سياسة | دولي | أوروبا

ألمانيا تؤيد حظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للاتحاد الأوروبي

6 - ديسمبر - 2023

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برلين: أعربت الحكومة الألمانية عن تأييدها لفرض قيود على دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين إلى الاتحاد الأوروبي، على غرار القيود التي أعلنتها الولايات المتحدة مؤخرا.

ورحب متحدث باسم الخارجية الألمانية بالعقوبات الأمريكية على المستوطنين المتطرفين وقال إن ألمانيا ستلعب دورا فعالا في الدفع صوب اتخاذ إجراءات مماثلة في الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث: “نرى أن من المهم دفع هذا النقاش قدما على المستوى الأوروبي أيضا”، مشيرا إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل. وأشارت الولايات المتحدة إلى زيادة في الهجمات العنيفة التي يشنها مستوطنون على الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية المحتلة، عندما أعلنت أمس الثلاثاء حظرا على سفر “أفراد يعتقد أنهم متورطون في زعزعة السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية”.

كما أدانت وزارة الخارجية الألمانية العنف ضد التجمعات الفلسطينية من جانب متطرفين يهود، وقالت: “ندعوا إسرائيل مجددا إلى حماية الفلسطينيين من أنشطة المستوطنين المتطرفين”.

(د ب أ)

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  1. يقول بوزيان بيلال:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 7:07 م

    المانيا اصبحت ببغاء تقلد امريكا في كل شيء وكان امريكا ملاك ومنقذة العالم والله العظيم كلهم منافقين اتمنى ان يأتي اليوم الذي سينقلب فيه السحر على الساحر الصهاينة منذ زمان وحوش آدمية وستبقى على هذه الحال الى ان يرث الله الارض ومن عليها.

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  2. يقول فيصل:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 7:33 م

    مغفل من يصدق المانيا التي تحرض على قتل اطعفال غزة و قصف المستشفيات

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    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 15, 2023 الساعة 5:58 م

      الصهيونية هي أخت النازية 🇵🇸✌️🔥🐒

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