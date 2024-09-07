ألمانيا تتحرك ضد الهجرة غير الشرعية والإرهاب بإجراءات غير مسبوقة

برلين- “القدس العربي”: في خطوة جديدة نحو تعزيز الأمن الداخلي في ألمانيا، اتفق الائتلاف الحاكم على تفاصيل حزمة أمنية شاملة تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل، وتشديد قوانين الهجرة غير الشرعية، وإدخال تغييرات جوهرية على سياسات اللجوء.

وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية وزيادة الضغط الشعبي على الحكومة لاتخاذ تدابير أكثر صرامة.

الائتلاف الحاكم والذي يسمى أيضا بحكومة “إشارة المرور”، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر، وافق على هذه الحزمة الأمنية بعد مناقشات استمرت لعدة أسابيع. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرات الأمن الوطني وضمان مواجهة أكثر فعالية للتحديات الأمنية المتزايدة.

تسهيل عمليات الترحيل وإلغاء الإعانات الاجتماعية

وبحسب القناة الإخبارية الثانية، من أبرز ما ورد في الحزمة الجديدة هو تسهيل إجراءات ترحيل الأفراد الذين يخرقون قوانين الهجرة، وتحديدًا أولئك الذين يسافرون إلى بلدانهم الأصلية رغم تقديمهم طلبات لجوء في ألمانيا. كما سيتم إلغاء الإعانات الاجتماعية التي يحصل عليها هؤلاء الأفراد وفقًا لما يعرف بـ”لائحة دبلن”، التي تنظم اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي.

شدد وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، على أهمية هذه الحزمة في تحسين قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الأمنية. وقال في تصريحات إعلامية: “نحن نسعى جاهدين لتسريع العمليات الأمنية وتعزيز تطبيق القانون. تسهيل الترحيل سيكون أداة قوية في منع استغلال نظام اللجوء، وخاصة لأولئك الذين يتجاهلون القوانين ويعودون إلى بلادهم في إجازات”. وأكد أن البرلمان هو الجهة التي ستتولى التصديق النهائي على هذا القانون، مشيرًا إلى أن النقاشات قد تبدأ الأسبوع المقبل.

رد فعل على الهجمات الإرهابية

وبحسب صحيفة بيلد، فإن القرارات الأمنية الجديدة تأتي في ظل أجواء مشحونة عقب الهجوم الذي وقع في زولينغن نهاية أغسطس، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين. هذا الهجوم دفع الحكومة الألمانية إلى التحرك بسرعة لاتخاذ إجراءات وقائية تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الهجمات.

وإلى جانب تسهيل عمليات الترحيل، تتضمن الحزمة الجديدة تدابير لتشديد قوانين حيازة الأسلحة في ألمانيا، خاصة بعد أن تم الكشف عن تورط مهاجم زولينغن في الحصول على أسلحة بشكل غير قانوني.

مواجهة الهجرة غير الشرعية وتعزيز أمن الحدود

إلى جانب التركيز على الإرهاب، تأتي هذه الحزمة كجزء من جهود الحكومة لمواجهة الهجرة غير الشرعية التي تعتبر أحد أكبر التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها ألمانيا في الوقت الراهن. وقد كشفت بيانات وزارة الداخلية الألمانية عن تصاعد في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون البلاد عبر حدودها الشرقية مع بولندا والتشيك.

وفي النصف الأول من عام 2024، تمكنت الشرطة الاتحادية من إعادة أكثر من نصف الأشخاص الذين حاولوا دخول البلاد بطرق غير قانونية. هذا النجاح يُعد خطوة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة إعادة المهاجرين غير الشرعيين 28%.

تحديات داخلية وتراجع شعبية الحكومة

الائتلاف الحاكم في ألمانيا يواجه أيضًا تحديات سياسية داخلية، إذ كشفت أحدث استطلاعات الرأي عن تراجع في شعبية الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة. وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة “بيلد آم زونتاج”، حصلت الأحزاب الثلاثة مجتمعة على 29% فقط من تأييد الناخبين، بتراجع نقطتين مئويتين مقارنة بالأسبوع السابق.

جاء هذا التراجع على خلفية تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات الأمنية والهجرة غير الشرعية. نسبة كبيرة من المواطنين (74%) أبدوا عدم رضاهم عن أداء الحكومة، فيما ارتفعت نسبة الانتقادات الموجهة إلى المستشار شولتس لتصل إلى 70%.

تأثير السياسة الأمنية الجديدة على الانتخابات المقبلة

من المتوقع أن تلعب هذه الحزمة الأمنية دورًا حاسمًا في تشكيل المشهد السياسي في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر 2025، إذ يأمل الائتلاف الحاكم في أن تسهم هذه الإجراءات في استعادة ثقة الجمهور ورفع شعبية الحكومة قبل الانتخابات.

في المقابل، تواجه الأحزاب اليمينية المعارضة، مثل حزب “البديل من أجل ألمانيا”، تصاعدًا في شعبيتها، حيث حصل الحزب على 19% من تأييد الناخبين وفقًا لأحدث استطلاعات الرأي. هذا الارتفاع يضع ضغوطًا إضافية على الحكومة، خاصة في ظل توجهات حزب البديل نحو تبني سياسات أكثر صرامة تجاه الهجرة.