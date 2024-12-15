ألمانيا تحذر داعمي الأسد المتورطين في جرائم حرب من دخول أراضيها

برلين: قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن داعمي نظام بشار الأسد، المتورطين في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا سيخضعون للاعتقال والمحاكمة إذا دخلوا بلادها.

وفي مقابلة مع صحيفة “بيلد آم زونتاج” الأسبوعية، الأحد، أوضحت بيربوك، أن برلين لن تسمح لعملاء نظام الأسد باللجوء إلى ألمانيا. وحذرت مرتكبي العنف في نظام الأسد من الهروب إلى ألمانيا.

وأكدت أن “أزلام النظام” سيحاسبون أمام قوة القانون على الجرائم المروعة التي ارتكبوها إذا دخلوا البلاد.

وأشارت بيربوك، إلى أهمية التعاون الوثيق بين السلطات الأمنية الدولية وأجهزة الاستخبارات في الوقت الراهن.

من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن بلادها شددت إجراءات المراقبة على حدودها.

وقالت فيزر: “نحن في حالة تأهب كبيرة. إذا حاول أزلام نظام الأسد الإرهابي الهروب إلى ألمانيا، فعليهم أن يعلموا أنه لا توجد دولة أخرى تلاحق جرائمهم بشدة مثل ألمانيا”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية معارضة على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)