سياسة | دولي

ألمانيا تحذر من خطر تفاقم التصعيد في الشرق الأوسط- (صور)

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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الألماني يوهان فاديفول- الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية (إكس)

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برلين: أكدت ألمانيا اليوم السبت أن خطر تفاقم التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي وأن البرنامج النووي الإيراني لا يشكل تهديدا لإسرائيل فحسب بل يهدد أيضا السعودية واستقرار المنطقة بأسرها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الألمانية عبر منصة إكس في أعقاب زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى السعودية حيث التقى مع نظيره في المملكة.

(رويترز)

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