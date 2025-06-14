ألمانيا تحذر من خطر تفاقم التصعيد في الشرق الأوسط- (صور)

برلين: أكدت ألمانيا اليوم السبت أن خطر تفاقم التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي وأن البرنامج النووي الإيراني لا يشكل تهديدا لإسرائيل فحسب بل يهدد أيضا السعودية واستقرار المنطقة بأسرها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الألمانية عبر منصة إكس في أعقاب زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى السعودية حيث التقى مع نظيره في المملكة.

#الرياض | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يستقبل معالي وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد يوهان فاديفول. pic.twitter.com/aFbtLpmWLO — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 14, 2025

(رويترز)