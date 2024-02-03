ألمانيا: تحرك إسرائيل نحو رفح “لن يكون مبررا”

برلين: قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها “مصدومة” من التصريحات الإسرائيلية بشأن احتمال التحرك عسكريا نحو مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك “لن يكون مبررا”.

جاء ذلك في حديث لموقع إخباري ألماني، نشر السبت، حيث تطرقت إلى تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن التحرك العسكري باتجاه رفح.

وأعربت بيربوك عن صدمتها عندما سمعت تصريحات غالانت.

وأضافت: “التحرك الآن في رفح، آخر مكان والأكثر ازدحاما، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، ببساطة لن يكون مبررا”.

ولفتت إلى أن أغلبية الموجودين في رفح هم من النساء والأطفال، وأردفت: “دعونا نتخيل أنهم أطفالنا”.

والخميس، قال غالانت، في بيان، إننا “نحقق مهمتنا في (مدينة) خان يونس (جنوبي غزة)، وسنصل أيضا إلى رفح”.

وشددت بيربوك على أن التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة على رأس أولوياتهم.

وتابعت: “في الوقت نفسه، نحن لا نتخلى عن العمل من أجل منظور سلام دائم. لأن إسرائيل لن تعيش في أمان إلا إذا عاش الفلسطينيون في أمان ضمن دولتهم”.

وأردفت بيربوك: “ولا يمكن لهذه الدولة أن توجد إلا إذا تمكن الإسرائيليون من العيش في أمان”.

(الأناضول)