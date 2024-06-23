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ألمانيا تحسم الصدارة بتعادل مثير مع سويسرا

23 - يونيو - 2024

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برلين: سجل البديل نيكلاس فولكروج هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ألمانيا لأدوار خروج المغلوب في صدارة المجموعة الأولى بتعادلها 1-1 مع سويسرا التي تقدمت هي الأخرى للدور الثاني في المركز الثاني.
وكانت سويسرا على بعد دقائق من التأهل في الصدارة بعدما تقدمت في النتيجة بتسديدة مباشرة من دان ندوي الذي استغل عرضية من ريمو فرويلر في الدقيقة 28 وكاد بعدها بدقائق أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته المنخفضة من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم.
وألغى الحكم هدفا سجلته سويسرا في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل. وكانت ألمانيا قد سجلت هدفا مبكرا ألغي بسبب وجود مخالفة.
لكن فولكروج سجل هدفا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لتحتفظ ألمانيا بالصدارة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين أمام سويسرا.
(رويترز)

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