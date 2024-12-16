ألمانيا تحض إسرائيل على “التخلي” عن خطة توسيع المستوطنات في الجولان

برلين: حضّت ألمانيا إسرائيل الاثنين على “التخلي” عن خطة لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان المحتلة في جنوب غرب سوريا.

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية كريستيان فاغنر “من الواضح تماما بموجب القانون الدولي بأن هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل تابعة لسوريا وبأن إسرائيل بالتالي هي قوة محتلة”.

وأضاف أن برلين تدعو إسرائيل إلى “التخلي عن هذه الخطة” التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الأحد.

ومع إطاحة فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بشار الأسد من السلطة الأسبوع الماضي، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قواته بالسيطرة على المنطقة العازلة في الجولان حيث تنتشر الأمم المتحدة.

شنّت إسرائيل أيضا مئات الضربات على سوريا استهدفت مواقع عسكرية استراتيجية وأسلحة، بما في ذلك الكيميائية.

وأكد فاغنر بأنه “من الضروري للغاية الآن، في مرحلة الاضطرابات السياسية هذه في سوريا، بأن يأخذ جميع اللاعبين في المنطقة سلامة الأراضي السورية في الحسبان وعدم إثارة أي شكوك” في هذا الصدد.

وأضاف في مؤتمر صحافي دوري بأن الوضع “معقد” وبأن من مصلحة إسرائيل ضمان عدم سقوط أسلحة نظام الأسد “في الأيدي الخطأ”.

لكنه شدد على أن ألمانيا “تدعو الآن جميع اللاعبين في المنطقة إلى ممارسة ضبط النفس”، مشيرا إلى أن “سوريا كانت دمية في أيدي قوى أجنبية لمدة طويلة جدا”.

(أ ف ب)