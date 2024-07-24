ألمانيا تحظر جمعية إسلامية للاشتباه بصلاتها بحزب الله وإيران

عناصر من الشرطة الألمانية أمام المركز الإسلامي في هامبورغ

برلين: حظرت الحكومة الألمانية الأربعاء “المركز الإسلامي في هامبورغ” وهو جمعية تدير مسجدا في المدينة، وكانت محور تحقيق منذ أشهر عدة للاشتباه بدعمها حزب الله اللبناني وصلاتها بداعمته إيران.

وقالت وزارة الداخلية إن تحقيقاتها أظهرت أن المركز الذي يقدم نفسه كجمعية دينية من دون أجندة سياسية، هو عكس ما يدّعي.

وأعلنت الوزارة أنها “حظرت المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له في كل ألمانيا لأنه منظمة إسلامية متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور” وفق تعبيرها.

واتّهمت المركز بأنه “ممثّل مباشر” للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، متهمة إياه بنشر فكر طهران “بأسلوب عدائي ومتشدد”.

ويسعى المركز، وفق الوزارة، الى “إقامة حكم استبدادي وديني” بديل للديموقراطي، ويدعم “البعد العسكري والسياسي” لتنظميات مثل حزب الله.

ويشتبه في أن المركز ينشر دعاية معادية للسامية، وهو أمر تسعى ألمانيا لوضع حد له بعد ازدياد معاداة السامية في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.

ودهم محققون 53 موقعا يعتقد بأنها تابعة للمركز في مناطق مختلفة من ألمانيا الأربعاء. كما سيطال الحظر منظمات عدة تعمل تحت مظلة المركز، منها أربعة مساجد للشيعة.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: “أريد أن أكون شديدة الوضوح: نحن لا نتخذ أي خطوة ضد ديانة”.

أضافت: “نحن نميّز بشكل صريح بين الإسلاميين المتطرفين الذين نقوم بملاحقتهم، وكثير من المسلمين الذين ينتمون إلى بلادنا ويعيشون بحسب معتقداتهم”، مشددة على أن “هذا الحظر لا يشمل على الإطلاق الممارسة السلمية للمذهب الشيعي”.

بؤرة لإيران

وتعتبر ألمانيا حزب الله “منظمة شيعية متطرّفة” ومنعته في عام 2020 من القيام بأنشطة على أراضيها.

وأشارت فيزر إلى أن المركز يروّج لفكر إسلامي “موجّه ضد الكرامة الإنسانية، ضد حقوق المرأة، ضد العدالة المستقلة، وضد دولتنا الديموقراطية”.

يدير “المركز الإسلامي في هامبورغ” مسجد الإمام علي المعروف أيضا بالمسجد الأزرق. وهو يعدّ من أهم المراكز الشيعية في أوروبا، وكثرت الدعوات في السنوات الأخيرة لكي تغلقه السلطات بسبب ارتباطه المفترض بإيران.

وللمركز فروع تمثيلية في مدن أخرى داخل ألمانيا أبرزها برلين وميونيخ وفرانكفورت.

أسس المركز مهاجرون إيرانيون في عام 1954 ويخضع للمراقبة من قبل جهاز الاستخبارات الداخلية منذ مدة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، نفذ المحققون عمليات دهم واسعة لمقره ومواقع مختلفة مرتبطة به في سبع من الولايات الـ16 في ألمانيا.

وأكدت وزارة الداخلية في برلين أنه تمّ العثور على “أدلة كثيرة” أدت الى “تأكيد الشبهات بشكل كافٍ لإصدار أمر حظر” المركز الأربعاء.

ورحبت الحكومة الإقليمية في هامبورغ الواقعة بشمال ألمانيا، بقرار الحظر.

وقال وزير داخلية الولاية أندي غروته إن “إغلاق هذه البؤرة للنظام الإيراني غير الإنساني هي ضربة فعلية للتطرف الإسلامي” على حد وصفه.

(أ ف ب)