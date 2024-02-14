ألمانيا تخصص على الأقل 2% للإنفاق الدفاعي لأول مرة منذ 1992

بروكسل: لأول مرة منذ ثلاثة عقود، أبلغت ألمانيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن إنفاقها الدفاعي المقرر سوف يصل على الأقل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي.

ووفقا لبحث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، فقد خصصت الحكومة الألمانية 41ر73 مليار دولار من أجل الإنفاق على مجال الدفاع خلال العام الجاري. وهذا يعد رقما قياسيا بالنسبة لألمانيا، كما أنه يمثل 01ر2 % من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لتوقعات الناتو الحالية.

وفي الماضي، وفقا لوثائق من أرشيف الناتو، كانت آخر مرة تنفق فيها ألمانيا 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع في عام 1992. وخلال أعوام الحرب الباردة، كانت النسبة تتجاوز عادة أكثر من 3%.

ومن المقرر أن يتم مناقشة تطور الإنفاق الدفاعي لدول الناتو غدا الخميس خلال اجتماع وزراء الدفاع في مقر الناتو في بروكسل. ومن المتوقع أن تصل نحو 20 دولة من بين دول الناتو الـ31 لهدف 2% هذا العام.

(د ب ا)