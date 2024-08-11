ألمانيا تدعو إسرائيل إلى إتمام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار

برلين: قال متحدث باسم الحكومة الألمانية الأحد إن المستشار الألماني أولاف شولتس أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية بأنه يتعين عليه إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
ووفقا لبيان صادر عن الحكومة الألمانية، قال شولتس لنتنياهو إن العديد من الأهداف العسكرية في القتال ضد حماس تم تحقيقها بينما الخسائر المدنية والمعاناة الإنسانية في غزة هائلة.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية “إنهاء الحرب في غزة سيكون خطوة حاسمة نحو خفض التصعيد في المنطقة”.
(رويترز)
مالم توقفوا إرسال أسلحتكم القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور على يد عصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 فلا داعي للنفاق عص الشر الصهيو نازية بنغفير وسموتريتش والنتن ياهو مطمئنة إنكم سترسلون إليها مزيدا من أسلحتكم القذرة لاستكمال إبادة شعب فلسطين في غزة العزة و الضفة الغربية يا عينيا ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
إلى ألمانيا النازية العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي تكيل بمكيالين توقفوا عن إرسال صواريخكم القذرة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم يا عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒