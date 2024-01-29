ألمانيا تدين خطط إسرائيل تهجير الفلسطينيين والاستيطان بغزة

برلين: أدانت ألمانيا، الاثنين، اجتماعا لوزراء إسرائيليين وجماعات يمينية متطرفة لتشجيع تهجير الفلسطينيين، وإعادة بناء مستوطنات يهودية في قطاع غزة.

ومساء الأحد، نظم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، مؤتمرا بعنوان “مؤتمر النصر” بمدينة القدس، للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، بمشاركة وزراء ونواب كنيست (البرلمان)، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.

وقال متحدث وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، في تصريح صحافي، إن مشاركة عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية في المؤتمر والخطابات التي ألقيت خلاله “غير مقبولة”.

وأضاف فيشر أن “بلاده تدين، بأشد العبارات الممكنة، مشاركة أجزاء من الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر يشجع على إعادة توطين الفلسطينيين، وترفض بوضوح التصريحات التي تم الإدلاء بها هناك”.

وشدد المسؤول الألماني أن “مثل هذه الاعتبارات المتعلقة بطرد السكان الفلسطينيين من غزة وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك غير مقبولة على الإطلاق، فهي تساهم في تفاقم الوضع في الصراع الحالي، وتنتهك القانون الدولي بشكل واضح”.

(الأناضول)