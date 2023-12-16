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ألمانيا: ترحيل عراقي يُعتقد أنه خطط لشن هجوم على سوق لعيد الميلاد

منذ 16 دقيقة

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ماجدبورج (ألمانيا): قامت السلطات الألمانية مساء أمس الجمعة بترحيل شاب عراقي تعتقد السلطات الألمانية أنه خطط لشن هجوم “إرهابي” خلال فترة عيد الميلاد.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا-آنهالت، بشرق ألمانيا اليوم السبت، مشيرة إلى أن عملية الترحيل ارتبطت أيضا بفرض حظر دخول وإقامة لأجل غير مسمى بحق هذا الشاب (20 عاما).

وألقي القبض على الشاب في مدينة هلمشتيت بولاية سكسونيا السفلى في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، وذلك بعد أن وردت إلى الشرطة في هذه الولاية معلومات أفادت بأن الشاب العراقي خطط لارتكاب جريمة عنف خطيرة.

ويُعْتَقَد أن الشاب كان ينوي مهاجمة زائرين لأحد أسواق عيد الميلاد.

يذكر أن الشاب العراقي كان يقيم في سكسونيا-آنهالت ويعمل في سكسونيا السفلى.

(د ب أ)

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