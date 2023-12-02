سياسة | دولي

ألمانيا ترفض مقارنة الرئيس الكولومبي بين أزمة المناخ وحرب غزة والحقبة النازية

2 - ديسمبر - 2023

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يتحدث خلال الجلسة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي

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برلين: رفضت وزارة الخارجية الألمانية تصريحات الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو التي أدلى بها في مؤتمر المناخ العالمي في دبي (كوب 28) وقارن فيها بين أزمة المناخ وحرب غزة والحقبة النازية.

وكتبت الخارجية الألمانية على منصة إكس، اليوم السبت، أن الخلط بين تداعيات أزمة المناخ بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا في العالم والمعاناة في غزة “غريب”، والمقارنة مع الحقبة النازية “غير مقبول”.

وكان السياسي ذو التوجه اليساري ألقى خطابا في المؤتمر، أمس الجمعة، اتهم فيه الدول الغنية في الشمال بأنها وحدها التي تتحمل المسؤولية عن التغير المناخي، وفي هذا السياق، قال إن إسرائيل ترتكب في الوقت الراهن “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين وإن مثل هذا المصير سيواجهه مستقبلا لاجئو المناخ القادمون من الجنوب.

وقال بيترو إن “الإبادة الجماعية والهجمية بحق الشعب الفلسطيني هما ما ينتظر شعوب الجنوب عند خروجها بسبب أزمة المناخ”، وأردف “ما نراه في غزة هو التجربة (البروفة) العامة للمستقبل”.

وحذر بيترو من أن الخروج من الجنوب صوب الشمال ستكون له عواقب ولاسيما في الدول التي تنتهج سياسات معادية للهجرة التي تشهد حاليا صعودا لليمين المتطرف، واستطرد بيترو أن “(الزعيم النازي الراحل أدولف) هتلر يطرق بالفعل أبواب منازل الطبقة المتوسطة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وكثيرون سمحوا له بالدخول بالفعل”.

واتهمت وزارة الخارجية الألمانية بيترو بـ”عقد مقارنة متعسفة مع الحقبة النازية وبالتالي فهو يهون من خطورة الهولوكوست”.

(د ب أ)

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  1. يقول Imad Albadrawi:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 11:23 م

    “واتهمت وزارة الخارجية الألمانية بيترو بـ”عقد مقارنة متعسفة مع الحقبة النازية”
    هذا صحيح هو يجب لا تقارن اسرائيل بألمانيا النازية،،،،،،،،،،،لأنها أسوء بكثير

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  2. يقول MABROUK:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 8:00 ص

    القادة الالمان يشعرون بعقدة ذنب ازاء اسرائيل ولذلك ترى موقفهم في محاباتها يتجاوز دائما مواقف باقي الاروبيين.، وهم عكس الشعب الالماني الذي يملأ الشوارع تنديدا بجرائم العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين.

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  3. يقول حنظلة الفلسطيني:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 9:36 ص

    النازية فكرة ونبته امريكية والحامي للصهاينة هي امريكا أم النازية بل أم الصهيونية الدينية

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