ألمانيا ترفض مقترح بوريل تعليق المحادثات السياسية مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة ولبنان

برلين: رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، اقتراح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بتعليق الحوار السياسي المنتظم مع إسرائيل، كرد فعل على الحرب القائمة في قطاع غزة ولبنان.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية ردا على خطط بوريل: “نحن دائما نؤيد الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة. وينطبق هذا، بالطبع، على إسرائيل أيضا”.

وأفادت الوزارة بأن الحوارات السياسية في إطار مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتيح فرصة منتظمة لمناقشة الامتثال للقانون الإنساني الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وجاء في البيان أن قطع الحوار من ناحية أخرى، لن يساعد أحدا، سواء من الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي.

وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يوم الأربعاء، إن بوريل اقترح أن تعلق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب الحرب التي تخوضها في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أنه “بناء على التقارير المتاحة من وكالات دولية مستقلة، هناك أسباب للاعتقاد بأن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

(د ب أ)