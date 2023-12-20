ألمانيا تريد مصادرة أكثر من 720 مليون يورو من الأموال الروسية المجمدة

برلين: تريد السلطات الألمانية مصادرة أكثر من 720 مليون يورو من الأموال الروسية المجمدة في ألمانيا، في إطار العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المدعي العام في بيان الأربعاء، إنه رفع دعوى أمام محكمة في فرانكفورت طلب فيها “إجراء مصادرة مستقلا”.

وجاء في البيان: “الهدف من هذا الإجراء هو حجز أكثر من 720 مليون يورو أودعتها مؤسسة مالية روسية في حساب مصرفي في فرانكفورت بسبب محاولة مزعومة لانتهاك الحظر”.

تعود هذه الأموال إلى بورصة موسكو وتم إيداعها لدى الفرع الألماني التابع لمصرف “جي بي مورغان تشايس” وفق مجلة دير شبيغل الألمانية.

وبدأت السلطات الألمانية هذا النهج بعد أن حاولت البورصة الروسية استرداد الأموال، وهو الأمر المحظور منذ فرض العقوبات عليها في عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف المدعي العام أن الطلب القضائي رفع في تموز/ يوليو الماضي.

حتى الآن، قامت ألمانيا بتجميد أموال الأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات. لكن إذا نجح الادعاء في مسعاه، سيتم دفع الأموال للموازنة الفدرالية.

بعد غزو أوكرانيا، جمد الحلفاء الغربيون أكثر من 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ومليارات من اليورو في أصول مختلفة مملوكة لأفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات.

(أ ف ب)