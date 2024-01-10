ألمانيا تستأنف تصدير الأسلحة إلى السعودية

برلين: قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن برلين وافقت على تسليم 150 صاروخ جو-جو من طراز إيريس-تي إلى السعودية لتستأنف بذلك صادرات الأسلحة إلى المملكة والتي كانت محظورة منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.

وأجاز مجلس الأمن الاتحادي الألماني الصفقة في ديسمبر كانون الأول وفقا لوثيقة من وزارة الاقتصاد اطلعت عليها رويترز مما يؤكد تقريرا سابقا لمجلة شبيغل الإخبارية.

(رويترز)