سياسة | دولي | أوروبا

ألمانيا تستأنف تصدير الأسلحة إلى السعودية

10 - يناير - 2024

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برلين: قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن برلين وافقت على تسليم 150 صاروخ جو-جو من طراز إيريس-تي إلى السعودية لتستأنف بذلك صادرات الأسلحة إلى المملكة والتي كانت محظورة منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.
وأجاز مجلس الأمن الاتحادي الألماني الصفقة في ديسمبر كانون الأول وفقا لوثيقة من وزارة الاقتصاد اطلعت عليها رويترز مما يؤكد تقريرا سابقا لمجلة شبيغل الإخبارية.
(رويترز)

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  1. يقول النورسي:
    يناير 10, 2024 الساعة 3:52 م

    لو أصبح لكل جندي سعودي طياره ودبابه وعشرة صواريخ فاٍن ذلك لا يجعل من السعوديه دوله
    قويه .

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 10, 2024 الساعة 4:03 م

    ههه العرب يشترون الخردة العسكرية الألمانية التي أثبتت فشلها أمام السلاح الروسي يا بيلوسي 😁😆✋

    رد

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