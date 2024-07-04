ألمانيا تستدعي سفير تركيا بسبب احتفال “تحية الذئب” للاعب كرة
4 - يوليو - 2024
في ملعب لايبزيغ 2 يوليو 2024- لاعب كرة القدم التركي ميريه دميرال يحتفل بتسجيل هدف بـ"تحية الذئب"- رويترز
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برلين: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، إن بلاده استدعت سفير تركيا في برلين بسبب “تحية الذئب” التي احتفل بها لاعب كرة القدم التركي ميريه دميرال بعد تسجيله خلال مباراة في بطولة أوروبا لكرة القدم.
قد يسأل القارئ .. ما هي تحية الدئب.. ولماذا احتجت المانيا…
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هي تحية من رموز اليمين المتطرف التركي..
واستعمال بطولة أوروبا كمنصة للترويج لليمين
التركي اذا كانت الحركة مقصودة مسألة غير سوية..
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المسألة ليست في صالح اردغان اصلا.. سوى اذا
كان يرى الأمر بمنظور التاريخ العثماني التوسعي..
وقد يكون ذلك.. فإن تفاعل ايجابا فهو سياسي
معتدل.. وان لم بعطي الأمر اي اهتمام.. فهو
يحلم بالامبراطورية العثمانية ..
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منطقيا عليه أن يتفاعل ايجابا من أجل الملايين
الأتراك في المانيا… وكي لا يندهش المسلمون
لماذا برز نجم اليمين المتطرف في أوروبا..
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فمسلمون يريدون تطبيق الشريعة في أوروبا.. وها
هم العثمانيون يهددون أوروبا في عقر دارهم
بثقل التاريخ.. وبعد.. سيكثر البكاء وخطاب
المظلومية عند المسلمين.. فهم لا يجيدون سوى
هذا .. للاسف..
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المسألة اخذت بعدا تاربخيا.. لأن انتصار المنتخب
التركي كان على حساب منتخب النمسا… والتاريخ بين البلدين مثقل..
كما لا يحق لالمانيا رفع شعار المثلية في قطر لانها مسابقة رياضية لا علاقة لها بالاكور الخارجة عن الرياضة
طبعا.. اما معك هنا..
كلامك صحيح ما دخل الأسلام
كل شيء عندهم مباح الا ما يتعلق بالمسلمين
ما دخل الاسلام.. المسألة تهم حزب يمين متطرف تركي.. سيساته وليس دينه..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حتى الكرة القدم دخلوها نص
إلى ابن الوليد. المانيا. ( و على تويتر ibn_al_walid_1@ )
أنت الذي أقحمت الإسلام والمسلمين في تعليقك الأول حين كتبت التالي: (( مسلمون يريدون تطبيق الشريعة في أوروبا.. وها هم العثمانيون يهددون أوروبا في عقر دارهم بثقل التاريخ.. وبعد.. سيكثر البكاء وخطاب المظلومية عند المسلمين.. فهم لا يجيدون سوى هذا))..
نحن أمام لاعب لكرة القدم أقدم على حركة لارياضية، إنه المسؤول شخصيا عنها. لكن تعليقك فيه تبخيس للمسلمين حين تتهمهم كلهم بتعميم شامل، بأنهم لايجيدون سوى ترديد خطاب المظلومية وأنهم يهددون أوروبا. هل لاعب كرة القدم هو المسلمون كافة؟
في تعليقي انتقاد لتصرفات بعض المسلمين في اوروبا.. لبعضهم.. لبعضهم..
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وهي تصرفات تمس جميع المسلمين.. جميعهم.. جميعهم..
كان في مسلسل إذاعي قديم كانت صفاء ابو السعود تغني لمحمد رضا على ما اعتقد فيه وتقول له:
مسعود البرعي شعبان دكتور ومحامي وفنان واضيف انا من عندي ومحلل وعالم ذرة ومفتي وطبال ومنافق لا يخفى نفاقه على احد.
إلى ابن الوليد. المانيا. ( و على تويتر ibn_al_walid_1@ ):
في ردك تقول التالي: (( في تعليقي انتقاد لتصرفات بعض المسلمين في اوروبا.. لبعضهم.. لبعضهم..وهي تصرفات تمس جميع المسلمين.. جميعهم.. جميعهم)).. لم توضح ما هو المقصود من كلامك. وهل إذا اختلف بعض المسلمين مع بعضهم البعض في أروبا وتبادلوا الانتقادات يصبحون (( يهددون أوروبا في عقر دارهم بثقل التاريخ.. وبعد.. سيكثر البكاء وخطاب
المظلومية عند المسلمين.. فهم لا يجيدون سوى هذا .. للاسف))، كما ورد في تعليقك الأول.
ما هذا الكلام؟ هل المسيحيون واليهود والبوذيون واللادينيون لا يختلفون بينهم؟ هل كلهم متفقون حول كل شيء ولا ينتقدون بعضهم البعض؟
أي منطق في التفكير هذا يا مستر….؟؟
كلامي واضح.. هناك بعض التجاوزات من مسلمي
أوروبا يستغلها اليمين المتطرف ضدهم.. ليس فقط
ضد من تجاوز.. بل ضد كل مسلم للاسف..