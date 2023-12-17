ألمانيا تسجل نحو 4300 جريمة ذات صلة بنزاع الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر

برلين: أعلن وزير العدل الألماني اليوم الأحد أن السلطات في بلاده سجلت نحو 4300 جريمة ذات صلة بالنزاع في الشرق الأوسط منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوضح ماركو بوشمان اليوم خلال مؤتمر الجالية اليهودية بالعاصمة برلين أن هناك نحو 500 جريمة عنف بين هذه الجرائم، وشدد على ضرورة تطبيق القانون الجنائي بصرامة.

وناشد بوشمان وزراء الداخلية المحليين بالولايات الألمانية تغيير تكتيكات الشرطة أثناء المظاهرات، وحفظ أدلة قبل احتواء التصعيد.

وأضاف وزير العدل الألماني أنه تم رش نجمة داود على منازل، وتم إحراق أعلام إسرائيلية، وكانت هناك مئات التهديدات بالإبادة والقتل ضد إسرائيل وضد يهوديات ويهود في مظاهرات، وقال: “وكل هذا له تأثيره”.

وتابع بوشمان أن يهوديات ويهودا يخشون التحدث باللغة العبرية في الأماكن العامة أو ارتداء القبعة اليهودية “كيباه”، كما تم إلغاء فعاليات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وتتراجع مشاركة الجالية (اليهودية) في الحياة المجتمعية، وقال: “هذه هي بذور الكراهية التي تنبت للأسف”.

(د ب أ)