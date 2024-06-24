ألمانيا تسجل 1926 اعتداء عنصريا ضد المسلمين خلال 2023

برلين: سجلت ألمانيا 1926 اعتداء استهدف المسلمين خلال العام الماضي 2023، فيما حذر تحالف مدني من أن العنصرية ضد المسلمين باتت مقبولة اجتماعيا في البلاد.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي يعده تحالف مناهضة معاداة الإسلام والمسلمين CLAIM الذي يتخذ من ألمانيا مقراً له ويحظى بدعم وزارة الأسرة.

وبين التقرير المنشور اليوم الاثنين، أنّ ما يقرب من 90 اعتداء استهدفت أماكن مثل المساجد ومقابر المسلمين والمطاعم.

وسجلت الاعتداءات التي استهدفت المسلمين في ألمانيا عام 2023 زيادة بنسبة 114 بالمئة مقارنة بعام السابق له 2022.

وتمت الإشارة في التقرير إلى هذه الزيادة بأنها “تطور مقلق للغاية” مع التأكيد على وجود المزيد من الحالات غير المسجلة.

وتم تسجيل 679 حالة معادية للمسلمين في الفترة بين 7 أكتوبر و31 ديسمبر 2023.

مع التأكيد على أنّ الاعتداءات زادت بعد 7 أكتوبر في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن 66 بالمئة من الحالات الموثقة كانت عبارة عن اعتداءات لفظية مثل السب والتهديد والقذف.

وأكدت مديرة تحالف مناهضة معاداة الإسلام والمسلمين، ريما هنانو، أن الزيادة الكبيرة في الهجمات والتمييز ضد المسلمين عام 2023 أمر مثير للقلق، بحسب التقرير.

وقالت: “لم تكن الشوارع أو الحافلات أو المساجد منذ فترة طويلة أماكن آمنة للمسلمين أو الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمين”.

وأشارت هنانو إلى أن العنصرية ضد المسلمين باتت مقبولة اجتماعيا أكثر من أي وقت مضى، ووجدت مكانا لها في المجتمع.

(وكالات)