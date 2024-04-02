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ألمانيا تطالب إسرائيل بتحقيق “معمق” في مقتل عمال الإغاثة في غزة- (تدوينة)

2 - أبريل - 2024

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

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برلين: طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الثلاثاء اسرائيل بـ”اجراء تحقيق سريع ومعمق” في مقتل سبعة من عمال الاغاثة في ضربة اسرائيلية في غزة.

وكتبت الوزيرة على منصة اكس “يجب ان يتمكن عمال الاغاثة من القيام بعملهم المهم بأمن تام، في العالم أجمع وايضا في غزة (…) يجب عدم السماح بوقوع حوادث مماثلة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    أبريل 2, 2024 الساعة 5:40 م

    ههها ………!شجاعة ما بعدها شجاعة ……؟ خاصة ” معمق ” : ههها ……!

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  2. يقول Ahmed:
    أبريل 2, 2024 الساعة 9:15 م

    اما القتلي والشهداء في غزه لا يوجد تحقيق معمق ؟اه يا منافقين

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