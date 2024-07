ألمانيا تطالب إسرائيل بتحقيق “معمق” في مقتل عمال الإغاثة في غزة- (تدوينة)

برلين: طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الثلاثاء اسرائيل بـ”اجراء تحقيق سريع ومعمق” في مقتل سبعة من عمال الاغاثة في ضربة اسرائيلية في غزة.

وكتبت الوزيرة على منصة اكس “يجب ان يتمكن عمال الاغاثة من القيام بعملهم المهم بأمن تام، في العالم أجمع وايضا في غزة (…) يجب عدم السماح بوقوع حوادث مماثلة”.

My deepest sympathies go out to the families of the seven @WCKitchen employees killed in an Israeli airstrike in #Gaza. The Israeli government must investigate this terrible incident quickly and thoroughly. 1/2

— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) April 2, 2024