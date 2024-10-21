ألمانيا تطالب إسرائيل بتوضيح ملابسات حوادث طالت قوة اليونيفيل في جنوب لبنان

برلين: أعلنت ألمانيا الإثنين أنها تتوقع من الحكومة الإسرائيلية “توضيح كل حادث” طال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) و”حضتها” على توضيح ملابسات تدمير برج مراقبة وسياج في جنوب البلاد.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الألمانية في تصريح صحافي إنه بحسب اليونيفيل فان “جرافة” تابعة للجيش الإسرائيلي “هدمت عمدا” الأحد “برج مراقبة وسياجا” لموقع تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ما “يثير أشد القلق” لدى برلين.

(أ ف ب)