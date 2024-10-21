سياسة | دولي | أوروبا

ألمانيا تطالب إسرائيل بتوضيح ملابسات حوادث طالت قوة اليونيفيل في جنوب لبنان

21 - أكتوبر - 2024

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برلين: أعلنت ألمانيا الإثنين أنها تتوقع من الحكومة الإسرائيلية “توضيح كل حادث” طال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) و”حضتها” على توضيح ملابسات تدمير برج مراقبة وسياج في جنوب البلاد.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الألمانية في تصريح صحافي إنه بحسب اليونيفيل فان “جرافة” تابعة للجيش الإسرائيلي “هدمت عمدا” الأحد “برج مراقبة وسياجا” لموقع تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ما “يثير أشد القلق” لدى برلين.

(أ ف ب)

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  1. يقول ساري الفجر:
    أكتوبر 21, 2024 الساعة 1:32 م

    طز في المانيا ، كيف تجرؤ أن تطلب شيئا من اسرائيل . غدا سوف يستدعي السفير الاسرائيلي مستشار المانيا و يوبخه و يدوس على كرامته

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 21, 2024 الساعة 2:00 م

    هه يرسلون أسلحتهم الفتاكة القذرة لحصد أرواح أطفال ونساء غزة العزة هذي سنة وزيادة ثم يطالبون عص الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة بكبح جماح جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸💪🔥🐒🚀

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  3. يقول متابع:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 6:51 م

    المانيا انتقلت من النازية الى الصهيونية ،صارت الصهيونية تتحكم اليوم في كل مفاصلها السياسية والاقتصادية والحرية ،تدعم الارهاب الصهيوني لسفك دماء الرضع والنساء والعجائز ولا تمثل الا الكيان الصهيوني وحده .

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