ألمانيا تطالب بهدنة إنسانية “عاجلة” في غزة.. وتعفي مؤقتا الإسرائيليين من الحصول على تصريح إقامة

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تتحدث مع نظيرها الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال اجتماع في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل

برلين- “القدس العربي”: طالبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الإثنين، بهدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة، لإيصال المساعدات للفلسطينيين هناك.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلت بها بيربوك، الإثنين، قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يناقش التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إرساء مبدأ “حل الدولتين في الشرق الأوسط”، خلال الأشهر المقبلة.

اعتبرت الوزيرة الألمانية أن “الهدنة الإنسانية العاجلة ضرورية للتخفيف من حدة الوضع في غزة، وتقليل المعاناة الهائلة للأطفال بشكل خاص، إضافة إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس”.

وقالت بيربوك إنه لا يمكن لإسرائيل “العيش في أجواء آمنة إلا إذا عاش الفلسطينيون حياة آمنة وكريمة”. وأكدت على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

ومنذ 108 أيام يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الإثنين “25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ”دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الداخلية الألمانية، الإثنين، إن الإسرائيليين المقيمين في ألمانيا يمكنهم البقاء حتى 26 أبريل/ نيسان دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أو تمديد الإقامة التي يتمتعون بها بدون تأشيرة.

ويمكن للإسرائيليين البقاء في ألمانيا لمدة 90 يوما بدون تأشيرة. وذكرت الوزارة أنه في الفترة من 26 يناير/ كانون الثاني إلى 26 أبريل/ نيسان سيتم إعفاؤهم وفقا للإجراء الجديد من شرط الحصول على تصريح إقامة للبقاء في البلاد.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر “سنتيح للمواطنين الإسرائيليين البقاء في ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة. وهذه مساعدة عملية للأفراد الذين نريد دعمهم في هذه الظروف الصعبة”.

ولم تصدر وزارة الداخلية أي تعديلات فيما يخص أمر الفلسطينيين، ولم يتم إصدار أية تعديلات فيما يخص إقامتهم.

يشار إلى أن مئات طلبات الزيارة ولم الشمل والدراسة في ألمانيا تعطلت بعد إغلاق الممثلية الألمانية أبوابها أمام الفلسطينيين في رام الله، بعد بداية الهجوم على غزة. ولجأ بعض المراجعين إلى سفارة ألمانيا في الأردن من أجل إنجاز المعاملات بالرغم من التكاليف المضاعفة.