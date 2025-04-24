ألمانيا تعتبر أن المحاكمة في قضية “التآمر” بتونس “لا تحترم حقوق المتهمين”

برلين: دانت ألمانيا الخميس أحكام السجن المشددة التي صدرت مؤخرا بحق شخصيات معارضة في تونس بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة”، معتبرة أن المحاكمة غير “عادلة”.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان “لقد تلقينا بقلق أحكام السجن الثقيلة التي صدرت في 19 نيسان/أبريل 2025 في تونس”.

وأصدرت محكمة تونسية السبت أحكاما تصل إلى السجن 66 عاما في محاكمة غير مسبوقة، في حق أربعين شخصية معارضة من سياسيين وزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال.

وأضافت الوزارة في البيان “في نظرنا، الطريقة التي تمت بها المحاكمة لا تحترم حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة”، معربة عن أسفها “لاستبعاد المراقبين الدوليين، بما في ذلك السفارة الألمانية في تونس في اليوم الأخير من المحاكمة”.

كما تم استبعاد الصحافيين والدبلوماسيين الأجانب عموما من هذه الجلسة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء عن “قلقها” بعد الإدانات وأسفت “لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة”.

وأكدت الوزارة الألمانية على أن “المراقبة المستقلة مع احترام السيادة التونسية هي سمة جوهرية للإجراءات القضائية في دولة القانون”.

ومن بين الأربعين شخصا المحاكمين، هناك حوالي خمسة عشر موقوفا منذ عامين، والباقي في حال سراح أو خارج البلاد على غرار المثقف الفرنسي برنار-هنري ليفي والناشطة في مجال حقوق الانسان بشرى بلحاج حميدة ومديرة مكتب الرئيس السابقة نادية عكاشة.

ندد العديد من المحامين وأقارب الشخصيات التونسية المدانة، بما في ذلك المعارضين للرئيس، الاثنين بمحاكمة “مفبركة” وأعلنوا عن استئناف الأحكام.

ومنذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في صيف 2021، تنتقد المنظمات غير الحكومية والمعارضون تراجع الحقوق في تونس، حيث انطلقت شرارة ما يعرف “بالربيع العربي” في العام 2011.

(أ ف ب)