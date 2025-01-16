ألمانيا تعلن القبض على جاسوس مغربي متهم بملاحقة نشطاء من الحراك

برلين- “القدس العربي”: ألقت السلطات الألمانية القبض على مواطن مغربي يُشتبه بتورطه في أنشطة تجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي (DGED).
ويواجه المتهم، الذي تم تسليمه إلى ألمانيا بعد اعتقاله في إسبانيا، اتهامات بمراقبة نشطاء “حراك الريف” في المغرب.
بحسب مكتب المدعي العام الفيدرالي في كارلسروه، والذي نشر التفاصيل مساء اليوم الخميس، يُتهم المواطن المغربي بالتورط في أنشطة تجسس منذ يناير 2022 على أقل تقدير، حيث زُعم أنه جمع معلومات عن أعضاء ومؤيدي الحراك المقيمين في ألمانيا.
ويطالب الحراك، الذي ظهر في منطقة الريف شمال المغرب، بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية ويحظى بدعم شريحة واسعة من الجالية المغربية في الخارج.
وبحسب موقع NTV الإخباري الألماني تم القبض على المتهم في 1 ديسمبر 2024 في إسبانيا بموجب مذكرة توقيف أوروبية. بعد إجراءات قانونية، تم تسليمه إلى ألمانيا في يناير 2025. وبأمر من محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، وُضع المتهم قيد الحبس الاحتياطي لمتابعة التحقيقات. وبعد وصوله الخميس إلى مطار فرانكفورت، أمر قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا بوضعه قيد الحبس الاحتياطي للتحقيق في التعاون مع متهم آخر.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهم تعاون مع شريك آخر سبق أن اعتُقل في نوفمبر 2022 بمنطقة كولونيا غربي ألمانيا. الشريك، الذي أُدين لاحقاً بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ، كان مكلفاً من قبل جهاز الاستخبارات المغربي بجمع معلومات عن نفس المجموعة المعارضة. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين جميعا شاركوا معلومات حول أعضاء الحراك، وأرسلوا تلك المعلومات إلى مسؤولي الاستخبارات المغاربة.
ووفقاً للادعاء، قدم جهاز الاستخبارات المغربي دعماً مادياً للمتهمين، حيث تحمل تكاليف رحلات المتهمين بقيمة تصل إلى 5000 يورو، والتي استُخدمت جزئياً لأغراض شخصية.
وتشرف النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا، المختصة في قضايا التجسس والإرهاب والقانون الدولي، على هذه القضية. وقد كثفت جهودها مؤخراً لملاحقة أنشطة التجسس لصالح دول أجنبية، بما في ذلك المغرب، والصين، وروسيا، وتركيا
وظهرت حركة “حراك الريف” في شمال المغرب عام 2016 عقب وفاة بائع السمك محسن فكري بطريقة مأساوية. وطالبت الحركة بإصلاحات اجتماعية وسياسية واسعة، وشهدت نشاطاً ملحوظاً بين أفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، مما جعلها هدفاً للمتابعة من قبل السلطات المغربية.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعدا في الكشف عن قضايا مماثلة تتعلق بعملاء مفترضين لصالح أجهزة استخبارات أجنبية من دول مثل الصين وروسيا وتركيا.
ولا تقتصر هذه القضية على الشأن الأمني فقط، بل تحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية قد تؤثر على العلاقات بين ألمانيا والمغرب في المستقبل.
المغرب هو وطن لكل عربى شرفاء وله سيادة وله ملك وفي حريات لكل الشعب دون استثناء انا عراقي وافتخر كاعيش في المغرب بامان كاني اعيش بين اهلي
الله يحفظ الملك المغرب الحبيب ويبعد عن المغرب الحبيب كل سوء ومكروه
عراقي اعيش بين اهلى في المغرب الحبيب
عندك حق اخى انا ايضا مصرى مقيم بالمغرب كل ما يقال هو كذب وتحريض للفوضى والخراب وعدم الاستقرار والتقدم
،المهم ألمانيا هي من اعطت ابتداءا من سنة 1921وحتى سنة 1926 السلاح الكيميائي للإسبان والذي كان متنوعا وفتاكا غاز الخردل والفسجين واليپريط ليقصفوا السكان العزل وكل من يدب على الارض على حسب يقيننا لم تعتذر لاالمانيا ولا إسبانيا عن حرب الإبادة التي اقترفاها في شمال المغرب يجب ان يعتذروا وان يعوضوا لكن كل هذا لم يحدث ،فقط هم نشطين في تعويض إسرائيل على كل شيء رغما اقترافها أفضع المجازر ضد الإنسانية إذا شيء من العقل ومن المنطق وشكرا
أنا أيضا جزائري أعيش في أرضي و بين أهلي في وجدة
في مصداقية الحذت الرئيسي للخبر الغريب و العجيب * تواجه الحكومة الألمانية مشاكل في قدرات حماية البيانات الشخصية للاجئين السياسيين على بلادها ‘ و تبقى قدرات الإتحاد الأوروبي المبني من أجل مصلحة الأعضاء المشتركين قادر على الكشف عن نقاط ضعف عضو صديق في حماية المواطنين المقيمين في اوروبا عامة . و لا يزال المغرب يقاوم أخطاء الحكومات المتتبعة لأحذات المجتمع المغربي ، كما أن المغرب يستجيب لكل مطالب الأمن الدولي و يشارك فيه هيمنة محاربة الإرهاب و التطرف يشكل يستحق فيه التقدير والاحترام 🏌️ .
منطق التجسس عادي جدا بين الدول ، وألمانيا ايضا تملك جواسيس في شتى أنحاء العالم. ولا شيء يدعو للقلق
لن تنالوا من المغرب ولو حبة رمل حتى وإن اشتريتن جميع الصحف وحتى وإن تكتبوا على الحيطان لن منه شعرة واحدة المغرب ولله الحمد ينعم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي عاش المغرب وعاش الملك والصحراء الغربية المغربية ولا عاش من قال غير ذلك
المانيا تطارد الجواسيس، كالعاهرة التي تتكلم عن الشرف.
الله. الوطن. الملك
المغاربة يحبون بلدهم ،فكيف لمغربي ان يجمع معلومات على من يحب بلده ….
لا خوف على المغرب تحت رعاية محمد السادس
نعم تقع خلافات بين التجار و يكون هناك تنافس لذلك يمكن أن يكون تاجر ما يجمع معلومات على منافسييه