ألمانيا تعلن القبض على 3 جواسيس محتملين في فرانكفورت

برلين ـ “القدس العربي”:

في فرانكفورت، تم القبض على ثلاثة رجال يشتبه في أنهم جمعوا معلومات لصالح جهاز استخبارات أجنبي. المتهمون الآن في ذمة التحقيق.

وأفادت النيابة العامة الاتحادية ألألمانية أنه تم القبض على الرجال في فرانكفورت. وتحدثت النيابة عن تهمة “القيام بنشاط تجسسي لصالح جهاز استخبارات”. وبناءً على ذلك، تم وضع المتهمين في الحبس الاحتياطي.

وبحسب موقع صحيفة تاغيس شاو الإلكتروني تم القبض على المشتبه بهم يوم الأربعاء بواسطة قوات مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية هيسن وصرح بالنشر من قبل الشرطة بعد ظهر الجمعة. وفقًا للنيابة العامة الفيدرالية، فإن الرجال الثلاثة من أوكرانيا وأرمينيا وروسيا.

هدف الاستطلاع: شخص من أوكرانيا

تم الإبلاغ أن المتهمين كانوا “يعملون بتكليف من جهاز استخبارات أجنبي في ألمانيا” لجمع معلومات عن شخص من أوكرانيا يعيش في ألمانيا. تحديدًا، قام الرجال يوم 19 يونيو 2024 باستطلاع مقهى في فرانكفورت حيث كان من المفترض أن يتواجد الهدف.

لم توضح النيابة العامة الفيدرالية الجهاز الاستخباراتي الأجنبي الذي كان المتهمون يجمعون المعلومات لصالحه. إذ يقول ممثلو الادعاء إنه ما زال من غير المعروف على وجه التحديد جهاز الاستخبارات الأجنبي الذي كانوا يعملون لحسابه. وذكر مكتب المدعي العام الاتحادي أن العملاء الثلاثة شوهدوا، الأربعاء، وهم يستكشفون مقهى في فرانكفورت حيث كان من المتوقع وصول الشخص المستهدف.

وتسود مخاوف جدية في ألمانيا من قيام روسيا بالتجسس على القوات الألمانية أو على المواطنين في ألمانيا، لا سيما وأن أكثر من مليون أوكراني يتواجدون منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية على أراضيها.

وجرت محاولات تجسس ناجحة سابقة من قبل الروس كان أبرزها نقل معلومات لحوار تم من قبل مجموعة من العسكريين حول طبيعة الأسلحة المناسبة المستخدمة مع روسيا. وسبب نشر هذه المعلومات حرجا للسلطات الألمانية وقتها بالإضافة إلى ذلك تعلن برلين اكتشافها تشويشات سيبرانية تستهدفها يكون مصدرها هاكرز روس.

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني إن العملاء مثلوا الخميس أمام أحد القضاء الذى أكد ضرورة استمرار احتجازهم. وأضاف مكتب المدعي العام أن “المتهمين الثلاثة كانوا في زيارة لألمانيا لحساب جهاز استخبارات أجنبي من أجل جمع معلومات عن شخص من أوكرانيا يقيم هنا في ألمانيا”.