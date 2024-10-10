ألمانيا تعلن تسليم شحنات جديدة من الأسلحة لإسرائيل

المستشار الألماني أولاف شولتس (يمين) يشارك في إحياء ذكرى 7 أكتوبر في كنيس يهودي في هامبورغ شمال ألمانيا

برلين: أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، تسليم شحنات جديدة من الأسلحة الألمانية لإسرائيل، متخذا موقفا مغايرا لموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا إلى وقف أي شحنة سلاح لإسرائيل إذا كان الهدف منها استخدامها في غزة.

وقال شولتس أمام مجلس النواب خلال نقاشات في الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 “لقد اتخذنا في الحكومة قرارات من شأنها أن تضمن تسليم المزيد من الأسلحة قريبا”.

وأضاف “لم نتخذ قرارا بوقف تسليم الأسلحة”، وذلك رداً على اتهامات وجّهتها المعارضة المحافظة للحكومة بأنها أوقفت لأشهر عمليات تسليم الأسلحة لتل أبيب مما أدى إلى “تصدّع التضامن الألماني” مع إسرائيل.

وتابع المستشار الألماني “سلّمنا أسلحة وسنسلم أسلحة”، من دون أن يحدّد نوعها أو حجمها أو الغرض الذي ستستخدم من أجله.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا إلى وقف تسليم إسرائيل أسلحة يمكن استخدامها في غزة، مما أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت المحلّلة السياسية الألمانية وخبيرة العلاقات الدولية دانييلا شفارتزر من مؤسسة برتلسمان هذا الأسبوع خلال لقاء مع صحافيين أجانب في برلين إنّ “تصريحات ماكرون أثارت مفاجأة واستياء في ألمانيا”.

وأضافت “لدينا مثال جديد لتصريحات ماكرون العلنية التي تخلق الكثير من التوتر وسيكون من الصعب تخطيها من وجهة النظر الألمانية”.

وقال زعيم المعارضة الألمانية المحافظة فريدريش ميرز أمام البوندستاغ الخميس إنّه “منذ أسابيع وأشهر ترفض الحكومة الفدرالية تصاريح تصدير الذخائر وحتى قطع غيار الدبابات إلى إسرائيل”.

وأضاف أنّه على علم بعدد كبير من الحالات التي “رفضت فيها الحكومة منح المصادقة اللازمة لتسليم المعدات التي تحتاجها إسرائيل الآن بشكل عاجل لممارسة حقها في الدفاع عن النفس”.

وتشن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسعتها مؤخرا إلى لبنان حيث بدأت عملية برية في جنوبه، الأسبوع الماضي.

(وكالات)