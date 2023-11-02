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ألمانيا تعلن حظر أنشطة حركة حماس ومنظمة تعنى بالأسرى الفلسطينيين

منذ 13 دقيقة

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برلين: أعلنت وزير الداخلية الألمانية اليوم الخميس أن ألمانيا حظرت اعتبارا من أمس الأربعاء أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وكذلك شبكة “صامدون” للدفاع عن الأسرى المؤيدة للفلسطينيين.

وحماس مدرجة بالفعل على قوائم المنظمات الإرهابية في ألمانيا.

وقالت الوزيرة نانسي فيزر في بيان “فيما يتعلق بحماس، حظرت اليوم بشكل كامل أنشطة منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل”.

وأضافت أنه سيجري أيضا حل الفرع الألماني لشبكة صامدون. وقالت فيزر إن الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن مع السجناء “لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية”.

(رويترز)

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