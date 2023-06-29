ألمانيا: تمرد فاغنر كشف عن تصدعات في الكرملين

واشنطن: اعتبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يوم السبت الماضي علامة على وجود تصدعات في جهاز السلطة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيستوريوس في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء ، خلال أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة بعد توليه منصب وزير الدفاع: “لا أعتقد أنه يجب أن تكون خبيرا في (شأن) روسيا لتدرك أن الوضع الذي يمكن أن ينفجر إلى هذا الحد في مثل هذا الوقت القصير هو إشارة واضحة (…) على أن الأمور قد انحرفت هناك وأن هناك تصدعات”.

وأضاف أنه لم ليس من الممكن حاليا تقييم مدى عمق هذه التصدعات وعواقبها على روسيا والاستقرار الداخلي للبلاد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأدلى بيستوريوس بهذه التصريحات عقب اجتماع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وقال بيستوريوس إن المحادثات ركزت على الوضع في أوكرانيا وكيف يمكن أن يؤثر الوضع السياسي الداخلي في روسيا على الحرب.

وشكر أوستن بيستوريوس على “الدعم الكبير” لأوكرانيا وكذلك على الدعم الألماني لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وأعلن بيستوريوس يوم الاثنين أن ألمانيا سترسل حوالي أربعة آلاف جندي إضافي من الجيش الألماني إلى ليتوانيا.

وقال أوستن: “وهذا مهم بشكل خاص خلال هذا الوقت الخطير للأمن الأوروبي والعالمي”.

وأضاف أن “روسيا شنت غزوا قاسيا وغير مبرر لجارتها المسالمة أوكرانيا”. وأوضح: “لكن ألمانيا التزمت بدعم سيادة أوكرانيا وحقها في العيش بحرية”.

وتابع: “أقدر كل ما فعلته ألمانيا لتعزيز قدرة أوكرانيا… لقد كانت مساهماتكم الأمنية والتدريبية للمدافعين عن أوكرانيا لا تقدر بثمن ، ويجب أن نواصل الضغط بقوة لمساعدة أوكرانيا على النجاح”.

وأثنى أوستن على ألمانيا لإصدارها استراتيجية الأمن القومي والتزامها بزيادة الإنفاق الدفاعي.

كما ناقش بيستوريوس وأوستن قمة الناتو القادمة في ليتوانيا وخلافة الأمين العام ينس ستولتنبرج والتحديات العالمية الأخرى، بما في ذلك القضايا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

(د ب أ)