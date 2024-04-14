ألمانيا تمنع وزير المالية اليوناني السابق من دخول أراضيها لحضور مؤتمر تضامني مع فلسطين- (تغريدة)

فرانكفورت (ألمانيا): مُنع وزير المال اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس من دخول ألمانيا لحضور مؤتمر تضامني مع فلسطين في برلين خشية انتقاد الاحتلال الإسرائيلي.

وإلى فاروفاكيس، مُنعت شخصيات عدة من دخول ألمانيا “منعا لأي دعاية معادية للسامية ومعادية لإسرائيل خلال الحدث”، وفق ما أفادت السلطات الأمنية الألمانية.

Germany's Interior Ministry has issued a “Betätigungsverbot” against me, a ban on any political activity. Not just a ban on visiting Germany but also from participation via Zoom. Here is the speech whose publication caused this ban. Judge for yourselves! https://t.co/rCufvdz9ze — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) April 13, 2024

وجاء في منشور لفاروفاكيس، وهو أحد مؤسسي حزب “ديم 25” (حركة يسارية في عموم أوروبا)، على منصة إكس السبت، أن وزارة الداخلية الألمانية فرضت عليه “حظر أنشطة”، ما يعني “منعه من ممارسة أي أنشطة سياسية”.

وينطبق الحظر أيضا على المشاركة في أحداث عبر الإنترنت بما في ذلك على سبيل المثال عبر شبكة زوم، وفق فاروفاكيس.

وفق معلومات أوساط أمنية أكدت ما أوردته صحيفة هاندلسبلات اليومية، فإن الأمر ينطوي على منع من دخول ألمانيا.

وكانت الشرطة الألمانية قد علّقت فعاليات المؤتمر ثم حظرته الجمعة بعد مرور أقل من ساعة على انطلاقه لأن أحد المتحدثين ممنوع من ممارسة النشاط السياسي في ألمانيا، وفق ما أوضحت في منشور على إكس، دون كشف هوية الشخص المعني.

قالت الشرطة في وقت لاحق إنها حظرت المؤتمر الذي كان مقررا عقده من الجمعة إلى الأحد.

وأثار اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة غضبا في ألمانيا حيث أعطى دعم برلين القوي لإسرائيل دفعا لاحتجاجات ضد تهميش الأصوات المتضامنة مع فلسطين المحتلة.

(وكالات)