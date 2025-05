ألمانيا تمنع وزير المالية اليوناني السابق من دخول أراضيها لحضور مؤتمر تضامني مع فلسطين- (تغريدة)

فرانكفورت (ألمانيا): مُنع وزير المال اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس من دخول ألمانيا لحضور مؤتمر تضامني مع فلسطين في برلين خشية انتقاد الاحتلال الإسرائيلي.

وإلى فاروفاكيس، مُنعت شخصيات عدة من دخول ألمانيا “منعا لأي دعاية معادية للسامية ومعادية لإسرائيل خلال الحدث”، وفق ما أفادت السلطات الأمنية الألمانية.

Germany's Interior Ministry has issued a “Betätigungsverbot” against me, a ban on any political activity. Not just a ban on visiting Germany but also from participation via Zoom. Here is the speech whose publication caused this ban. Judge for yourselves! https://t.co/rCufvdz9ze

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) April 13, 2024