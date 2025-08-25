ألمانيا تنتقد إسرائيل لمقتل صحافيين فلسطينيين.. ووزيرة ألمانية تتوجه للمنطقة لبحث إعادة الإعمار

برلين- “القدس العربي”: أعربت الحكومة الألمانية عن انتقادها الشديد لإسرائيل إثر مقتل صحافيين في غارة جوية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيفان كورنيليوس، إن ألمانيا تطالب إسرائيل باستمرار بضمان إتاحة الوصول والتغطية الصحافية في غزة، مشيراً إلى أن هذا الأمر “لم يتحقق منذ فترة طويلة”. وأضاف أن هذا الانتهاك يندرج ضمن “قائمة المطالب والشكاوى” الموجهة لإسرائيل، داعياً إلى تغيير نهجها في الحرب على غزة.

كما عبرت وزارة الخارجية الألمانية عن الشعور بالفزع، داعية إلى “التحقيق في الهجوم”.

#Journalists and media workers play an essential role in putting the spotlight on the devastating reality of war. We have repeatedly called on the Israeli government to allow immediate independent foreign media access and afford protection for journalists operating in #Gaza. 2/2 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 25, 2025

وفي وقت سابق الإثنين، أسفرت غارتان جويتان على المستشفى عن استشهاد 20 شخصاً على الأقل، بينهم خمسة صحافيين، حيث استهدف الهجوم الثاني فرق الإنقاذ والصحافيين أثناء تواجدهم في موقع الضربة الأولى. وأكدت وكالات “رويترز” و”أسوشيتد برس” و”الجزيرة” استشهاد أحد زملائهم، بينما أشارت السلطات الصحية إلى استشهاد صحافيين آخرين وإصابة أحدهم.

من جهتها، أدانت رابطة الصحافة الأجنبية الهجوم، واصفة إياه بـ”الفظيع”، وطالبت إسرائيل بوقف استهداف الصحافيين، معتبرة أن هذا الحادث يجب أن يكون “نقطة تحول”. كما عبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن استيائها، معتبرة أن إسرائيل تسعى إلى “إسكات الأصوات المستقلة” في غزة، مشيرة إلى أنها قدمت شكاوى متكررة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن استهداف الصحافيين الفلسطينيين.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 250 صحافياً فلسطينياً استشهدوا منذ بداية الحرب في غارات إسرائيلية، في وقت تمنع فيه إسرائيل الصحافيين الأجانب من التغطية المستقلة في غزة.

في السياق ذاته، أعلن حزب اليسار الألماني دعمه لتنظيم فعالية جماهيرية كبرى للتضامن مع قطاع غزة المحاصر أمام مبنى البرلمان الألماني في برلين يوم 27 سبتمبر/أيلول المقبل، تحت شعار: “كل الأنظار على غزة – أوقفوا الإبادة الجماعية”. وقال المدير التنفيذي للحزب على المستوى الاتحادي يانيس إلينج إن الحزب سيحشد لهذه الفعالية، موضحاً أن القرار اتخذ خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف: “ندعو أعضاءنا إلى المشاركة في المسيرة أمام مبنى البرلمان”.

ويشارك في تنظيم المظاهرة جهات عدة، بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة “ميديكو إنترناشونال”، إلى جانب مشاركة فرقة الراب الألمانية “كيه آي زد” بتقديم عرض موسيقي خلال الفعالية. وطالب إلينج بمزيد من الضغط الدولي، داعياً أيضاً إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تنص على إقامة تعاون سياسي واقتصادي وثيق بين الجانبين.

ويأتي ذلك وسط حالة تجويع تفرضها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من خمسة شهور، مع إعلان الحكومة الإسرائيلية اعتزامها احتلال مدينة غزة وإجبار مئات آلاف الفلسطينيين على النزوح منها.

من جانبها، تتوجه وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، مساء الإثنين، إلى إسرائيل والضفة الغربية لمناقشة المساعدات الألمانية وإعادة الإعمار في المناطق الفلسطينية. وقالت الوزيرة: “لقد سمحت الحكومة الإسرائيلية بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن هذا ليس كافياً”، مضيفة أن “الجيش الإسرائيلي لا يزال يدمر القطاع، ولا يجوز تقرير مستقبل غزة من دون مشاركة الفلسطينيين”.

وتأتي زيارة الوزيرة في وقت تشهد فيه العلاقات الألمانية-الإسرائيلية توتراً كبيراً بسبب العدد المرتفع من الضحايا المدنيين في غزة، إلى جانب رفض الحكومة الألمانية خطط بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، من شأنها تقسيمها. كما انتقدت الحكومة الألمانية قرار المستشار فريدريش ميرتس بتعليق تصدير معدات عسكرية لإسرائيل يمكن استخدامها في حرب غزة، وبرر ميرتس ذلك بقرار تل أبيب الاستيلاء على مدينة غزة.

ومن المقرر أن تزور الوزيرة خلال هذا الأسبوع أيضاً الأردن والسعودية لإجراء مباحثات حول إغاثة الفلسطينيين.